وضعیت دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا روز یکشنبه، وضعیت دریایی استان در اغلب ساعات آرام است ضمن اینکه طی روزهای دوشنبه و سه شنبه، در برخی از ساعات با وزش بادهای شمالی، خلیج فارس تا حدودی متلاطم پیش بینی میشود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: همچنین در ساعاتی از بعد از ظهر امروز شنبه، با رشد ابر در برخی مناطق جنوبی استان، احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
