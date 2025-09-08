افزایش رطوبت هوا در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا سواحل جنوبی به سبب وزش باد در برخی ساعات متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: از عصر سه شنبه با جنوبی شدن جهت وزش باد افزایش رطوبت هوا مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در برخی ساعات وزش باد گاهی گردوخاک، فردا در برخی نقاط مه رقیق صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در مناطق جنوبی امروز شمال غربی، طی ساعاتی با سرعت ۱۴ تا ۳۸ گاهی تا ۴۶ کیلومتر در ساعت و از فردا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی ۴۰ کیلومتردرساعت پیش بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در فراساحل گاهی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی متر، در مناطق جنوبی در برخی ساعات ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر خواهد بود.