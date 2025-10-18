کیان دهرابپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ذخیره خون استان اصفهان به ۲ هزار و ۶۵ واحد رسیده که معادل پنج و یکدهم روز مصرف است و در صورت ادامه روند فعلی، بیماران با کمبود فرآوردههای حیاتی خونی روبهرو خواهند شد.
وی افزود: از هماستانیهای عزیز درخواست میشود برای تأمین صد درصدی نیاز بیماران به فرآوردههای خونی به مراکز اهدای خون مراجعه کنند. هر واحد اهدایی میتواند جان حداقل سه نفر را نجات دهد و نقش بیبدیلی در کمک به بیماران جراحی، سرطانی و تصادفی دارد.
دهرابپور با تأکید بر اینکه تمام افراد از ۱۸ سالگی به بعد مجاز به اهدای خون هستند، گفت: حفظ ذخیره خون استان مستلزم مشارکت مستمر مردم است و در حال حاضر بیشترین نیاز مربوط به گروههای خونی مثبت از جمله O مثبت، A مثبت و B مثبت است.
مدیرکل انتقال خون استان اصفهان خاطرنشان کرد: نبود انبار گسترده خون در مراکز درمانی ایجاب میکند اهداکنندگان بهطور پیوسته خون خود را جایگزین کنند تا روند درمان بیماران تعطیل نشود. وی از مردم خواست با حضور در پایگاههای اهدای خون در سطح شهر و شهرستانها، بار دیگر اصفهان را در صدر استانهای دارای داوطلبان فعال اهدای خون قرار دهند.
