دستگیری شکارچی متخلف در کامیاران؛ کشف ۴ قطعه کبک از متهم

مسعود محمودی در گفت‌وگو خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط‌زیست کامیاران یک شکارچی متخلف را در پی رصد شبانه‌روزی مأموران شناسایی و دستگیر کرد.

وی افزود: در این عملیات، ۴ قطعه کبک شکار شده به همراه سلاح شکاری مجاز و دو عدد قفس چوبی از متهم کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست کامیاران یادآور شد: این شکارچی متخلف در مناطق تحت پایش یگان مشاهده و پس از اقدام به شکار غیرمجاز، بلافاصله متوقف و دستگیر شد.

وی افزود: تمامی اقلام کشف‌شده ضبط و برای متهم پرونده تخلف تشکیل شد.

به گفته این مقام مسئول، پرونده پس از تنظیم گزارش و شکایت رسمی، برای رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع شده است.