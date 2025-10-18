به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین احمد طیبی پیش از ظهر شنبه در مراسم اکران مستند «صفا» در آستانه اشرفیه، با تقدیر از تهیه مستند زندگی علما، اظهار کرد: فیلم مستند «صفا» زندگی حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمد علی امینیان، امام جمعه فقید این شهرستان اختصاص روایت می‌کند.

امام جمعه آستاته اشرفیه با اشاره به جایگاه والای علما در جامعه اسلامی افزود: علمای عزیز حق عظیمی به گردن جامعه دارند.

وی با بیان اینکه علما در بقای دین و تربیت نسل جوان نقش بی بدیلی دارندگفت: بقای دین در جامعه مدیون علماست؛ آنان با بصیرت و تعهد، از بدعت‌ها جلوگیری می‌کنند، معارف ناب را خود عامل‌اند و به دیگران منتقل می‌سازند.

حجت‌الاسلام طیبی با استناد به آموزه‌های قرآنی، سه ویژگی اصلی بندگان واقعی خداوند را برشمرد و افزود: خداوند وقتی بخواهد جایگاه انسان‌ها را معرفی کند، سه ویژگی را برای بنده واقعی بیان می‌کند: تقوا، علم و دانش، و جهاد.

وی بیان اینکه حضرت آیت‌الله امینیان واجد هر سه ویژگی بود، تصریح کرد: مرحوم آیت‌الله امینیان هم اهل تقوا بود، هم در علم و دانش سرآمد، و هم در مسیر جهاد و خدمت حضوری مؤثر داشت.

امام جمعه آستانه اشرفیه با تاکید بر معرفی چنین شخصیت‌ها به نسل جوان گفت: جوانان باید علما را با چنین ویژگی‌ها بشناسند، چرا که چنین انسان‌هایی در جامعه اسلامی زندگی کردند، با مردم معاش داشتند، و هم زندگی سعادتمندانه‌ای و هم مرگ با عزت و آرامش داشتند.