دغدغه آشنایی نسل جدید با علما انگیزه تولید مستند «صفا» شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس سیدنژاد پیش از ظهر شنبه در مراسم اکران مستند «صفا» در سالن سردار خوش سیرت آستانه اشرفیه، با گرامیداشت یادو خاطره آیت الله امینیان، امام جمعه فقید این شهر، اظهار کرد: علما و بزرگانی بسیاری در ایران، چه روحانی و چه غیر روحانی خدماتی ویژه داشتهاند.
تهیهکننده و کارگردان مستند «صفا» افزود: نسل امروز خیلی با این بزرگان آشنایی ندارد و همین انگیزهای شد که مستند «صفا» را تولید کنم تا بزرگان را به نسل جدید معرفی کنم
وی با بیان اینکه هدفم معرفی عزیزان را به جامعه است، تصریح کرد: امیدوارم این مسیر ادامهدار باشد و توفیق پیدا کنم که درباره علمای دیگر گیلان همچون مرحوم آیتالله جنیدی، آیتالله رودباری، آیتالله احسانبخش و دیگر بزرگان نیز مستندهایی تهیه و تولید کنم.
حجتالاسلام سید نژاد، درباره چرایی انتخاب آیتالله امینیان بهعنوان سوژه نخست این مجموعه مستند گفت: شخصیت آیت الله امینیان بسیار جذاب بود و از جمله علمایی بودند که به گفته بسیاری از بزرگان، اگر در قم میماندند و به شهرستان نمیآمدند، جزو مراجع تقلید قرار میگرفتند.
وی اظهار کرد: مرحوم آیت الله امینیان از نظر علمی چنان عظمت داشتند که همین موضوع باعث شد تولید مستند درباره ایشان در اولویت قرار گیرد.
تهیهکننده و کارگردان مستند «صفا» در پایان با بیان اینکه علما پیروان راه اهل بیت هستند، گفت: انشاءالله این اثر مورد قبول خداوند و ائمه معصومین علیهمالسلام و مردم مورد قبول باشد.
