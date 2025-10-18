  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

هدایی: تصادف در محور کوله‌زاغه دیواندره پنج مصدوم برجای گذاشت

سنندج- رئیس اورژانس کردستان گفت: حادثه رانندگی در محور کوله‌زاغه شهرستان دیواندره پنج نفر را راهی بیمارستان کرد و کارشناسان اورژانس پس از دریافت گزارش حادثه، با سرعت عمل در محل حضور یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: حادثه رانندگی در محور کوله‌زاغه شهرستان دیواندره رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

هدایی افزود: این تصادف پیش از ظهر امروز به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های امدادی از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: حادثه بین دو خودروی سواری رخ داد که در پی آن پنج نفر دچار مصدومیت شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کردستان از سرعت و دقت عمل نیروهای اورژانس در رسیدگی به حادثه تقدیر کرد و گفت: همکاران ما با حضور به موقع و انجام اقدامات درمانی فوری، جان مصدومان را نجات دادند.

این حادثه همچنان در دست بررسی است و علت وقوع آن توسط پلیس راهور در حال بررسی است.

