به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: حادثه رانندگی در محور کوله‌زاغه شهرستان دیواندره رخ داد که منجر به مصدومیت پنج نفر شد.

هدایی افزود: این تصادف پیش از ظهر امروز به مرکز اورژانس ۱۱۵ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های امدادی از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: حادثه بین دو خودروی سواری رخ داد که در پی آن پنج نفر دچار مصدومیت شدند و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کردستان از سرعت و دقت عمل نیروهای اورژانس در رسیدگی به حادثه تقدیر کرد و گفت: همکاران ما با حضور به موقع و انجام اقدامات درمانی فوری، جان مصدومان را نجات دادند.

این حادثه همچنان در دست بررسی است و علت وقوع آن توسط پلیس راهور در حال بررسی است.