۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

عامل تیراندازی در کوهدشت دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری عامل تیراندازی در کمتر از ۲۴ ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت منزل یکی از شهروندان بخشی از توابع کوهدشت، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی یک متهم را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری وی در کمتر از ۲۴ ساعت شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن اشاره به کشف سلاح به‌کاررفته، بیان داشت: متهم علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرده است که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ امانی، تصریح کرد: هر اقدامی که آرامش شهروندان را مختل کند با برخورد جدی و قانونی پلیس روبرو خواهد شد و شهروندان نیز هرگونه مورد مشکوک در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.

