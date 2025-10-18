۲۱ رتبه برتر کنکور لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه شورای آموزشوپرورش لرستان به ریاست استاندار لرستان، ۲۱ رتبه برتر کنکور سراسری این استان تجلیل شدند.
در این مراسم از ۲۱ رتبه برتر زیر ۱۰۰ کنکور سراسری استان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.
خرمآباد - در مراسمی با حضور استاندار لرستان، ۲۱ رتبه برتر کنکور سراسری لرستان تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه شورای آموزشوپرورش لرستان به ریاست استاندار لرستان، ۲۱ رتبه برتر کنکور سراسری این استان تجلیل شدند.
در این مراسم از ۲۱ رتبه برتر زیر ۱۰۰ کنکور سراسری استان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.
نظر شما