  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

۲۱ رتبه برتر کنکور لرستان تجلیل شدند

۲۱ رتبه برتر کنکور لرستان تجلیل شدند

خرم‌آباد - در مراسمی با حضور استاندار لرستان، ۲۱ رتبه برتر کنکور سراسری لرستان تجلیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه شورای آموزش‌وپرورش لرستان به ریاست استاندار لرستان، ۲۱ رتبه برتر کنکور سراسری این استان تجلیل شدند.

در این مراسم از ۲۱ رتبه برتر زیر ۱۰۰ کنکور سراسری استان با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر شد.

کد خبر 6626167

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رجبی IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
      9 1
      پاسخ
      لطفاً خبر بسیار مهم مطالبه گری دانش آموزان در رابطه با تاثیر مثبت معدل یازدهم در کنکور سراسری ۱۴۰۵ را رسانه ای کنید که در عرض ۲ روز بالای 110 هزار امضا گرفته لطفا پیگیر این کارزار باشید چرا توجه نمیکنید

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها