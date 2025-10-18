ورزشکاران مازنی در سطوح ملی و بین المللی قهرمانی های زیادی داشته اند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری ورزش شهرستان میاندورود ضمن تشکر از همه مسئولین و نهادهای فعال در شهرستان، بر لزوم توجه ویژه به حوزه ورزش در شهرستان میاندورود تأکید کرد و با بیان اینکه شهرستان میاندورود باید جایگاه واقعی خود را در ورزش استان پیدا کند، گفت: شهرستانهایی مانند میاندورود با توجه به استعدادهای بالقوه در ورزش، باید نسبت به شهرهای بزرگتر استان، توجه بیشتری دریافت کنند.
بریمانی در ادامه سخنان خود به اهمیت استعدادیابی در رشتههای ورزشی مختلف اشاره کرد و افزود: برای پیشرفت ورزش در شهرستان، یکی از مهمترین عوامل توجه به استعدادیابی و استفاده از مربیان با تجربه و سازنده است.
وی گفت: ما باید فضای مناسبی را برای مربیان فراهم کنیم تا بتوانند از جوانان مستعد در رشتههای مختلف ورزشی بهرهبرداری کنند.
وی همچنین بر اهمیت همکاری با آموزش و پرورش شهرستان برای شناسایی استعدادهای ورزشی تأکید کرد و گفت: این همکاریها میتواند باعث پیشرفت ورزشکاران و کسب افتخارات بیشتر برای ورزش استان مازندران و شهرستان میاندورود شود.
مدیر کل ورزش و جوانان مازندران به موفقیتهای اخیر ورزش بانوان استان اشاره کرد و گفت: ورزش بانوان استان مازندران به ویژه در رشتههای مختلف، به سطح جهانی رسیده است. همین امر نشان میدهد که با برنامهریزی دقیق و استفاده از مربیان خوب، میتوانیم به نتایج بزرگی دست پیدا کنیم. ورزشکاران جوان ما در حال حاضر در رشتههای مختلف، از جمله در ورزشهای رزمی و دیگر رشتههای تیمی، به قهرمانان ملی و بینالمللی تبدیل شدهاند.
وی در ادامه به اهمیت استفاده از امکانات موجود در شهرستان میاندورود، از جمله در ورزشهای ساحلی اشاره کرد و افزود: چشمانداز خوبی برای ورزشهای دریایی و ساحلی در شهرستان وجود دارد و ما باید از این فضاها به بهترین نحو ممکن استفاده کنیم و برنامههای متنوعی را برای جوانان و نوجوانان در این بخشها ارائه دهیم.
ضرورت حمایت از ورزش شهرستان
بریمانی همچنین بر ضرورت حمایت از ورزش در سطح شهرستانها و استان تأکید کرد و گفت: برای تحقق این اهداف، باید تمامی دستگاهها و نهادها همکاری کنند ومسئولان استان و شهرستان باید به اهمیت ورزش و جوانان توجه ویژه داشته باشند و در جهت تأمین اعتبارات و زیرساختهای ورزشی اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی با اشاره به مشکلات مالی در تأمین زیرساختهای ورزشی و کمبود اعتبارات، اظهار داشت: با وجود مشکلات مالی، تمام تلاش ما این است که اعتبار لازم برای توسعه ورزش شهرستان میاندورود را تأمین کنیم و در حال حاضر با توجه به کمبود منابع مالی، برنامهریزیها باید بهگونهای باشد که امکانات ورزشی در شهرستانهای کوچک نیز بهبود یابد.
مدیر کل ورزش و جوانان مازندران در ادامه سخنان خود به اهمیت توسعه ورزش در شهرستانهای کوچک و روستایی اشاره کرد و گفت: اگر ما بخواهیم ورزش در سطح استان را بهطور واقعی توسعه دهیم و باید به شهرستانها و روستاهایی مانند میاندورود توجه ویژهای داشته باشیم. این شهرستانها ظرفیتهای بزرگی در خود دارند که باید از آنها بهرهبرداری کنیم.
وی همچنین افزود: امکانات ورزشی در شهرستان میاندورود نیازمند ارتقاء است. ما باید در سالهای آینده به سمت ساخت سالنهای ورزشی جدید و بهبواد شرایط موجود حرکت کنیم تا زمینه برای رشد ورزشکاران جوان فراهم شود.
بریمانی در پایان تأکید کرد که در راستای تحقق این اهداف، همه نهادها و دستگاهها باید همکاری بیشتری داشته باشند و تأمین منابع مالی برای توسعه ورزش در شهرستان میاندورود را در دستور کار خود قرار دهند.
