اعلام آمادگی ۶۰ گروه نمایشی برای حضور در جشنواره تئاتر لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان امروز شنبه در جلسه هماهنگی سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان ضمن ابراز خرسندی از حضور فعال و پرشور هنرمندان، اظهار داشت: جشنواره تئاتر استان، فرصتی برای نمایش توانمندی‌های هنری فرزندان این دیار است.

وی افزود: باید با همدلی و هم‌افزایی، تلاش کنیم تا سی و هفتمین دوره این جشنواره، نه‌تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی نیز در سطح بالایی برگزار شود و بازتاب‌دهنده غنای فرهنگی و هنری لرستان باشد.

دبیر سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان لرستان، نیز با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی گروه‌های نمایشی، خواستار توجه جدی به شأن هنرمندان برای هرچه بهتر برگزارشدن این رویداد شد.

پژمان شاهوردی با تأکید بر اینکه عنصر اصلی هر جشنواره تئاتری، هنرمندانی هستند که با عشق و تعهد اثر تولید می‌کنند، افزود: امسال ۶۰ گروه نمایشی در لرستان داوطلبانه پای‌کار آمدند؛ آماری که در مقایسه با برخی استان‌ها افتخارآمیز است.

وی با اشاره به شرایط دشوار تولید آثار نمایشی در استان، گفت: بسیاری از هنرمندان تا نیمه‌شب در مکان‌های استیجاری و حتی بدون امکانات تمرین می‌کنند.