گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد؛ ۳۵۰ هزار پروانه کشاورزی قدیمی ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صدور شناسه یکتا برای ۳۵۰ هزار پروانه کسب کشاورزی قدیمی وزارت جهاد کشاورزی بهصورت تجمیعی" و "صدور ۷۲ هزار مجوز ثبتمحور" توسط درگاه ملی مجوزها، از جمله اقدامات شاخص معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که این معاونت در گزارش تشریح عملیسازی برنامههای پنجگانه خود در یکصد روز اخیر بدان پرداخته است.
این برنامهها از جمله شامل "تسهیل و تسریع در صدور مجوزها"، "هدفمندسازی یارانهها" و "اصلاح مقررات و ارتقای پیشبینیپذیری" کسبوکارها هستند.
معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش، اقدامات شاخص خود در چارچوب سرفصل "تسهیل و تسریع در صدور مجوزها" را شامل "عملیاتی نمودن اولین نسخه طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی (IRSIC) در درگاه ملی مجوزها"؛ "صدور شناسه یکتا برای ۳۵۰ هزار پروانه کسب کشاورزی قدیمی وزارت جهاد کشاورزی بهصورت تجمیعی توسط درگاه ملی مجوزها"؛ "صدور ۷۲ هزار مجوز ثبتمحور توسط درگاه ملی مجوزها"و "صدور ۱۸۶ هزار مجوز جدید از درگاه ملی مجوزها" اعلام نموده است.
این گزارش همچنین، "پیادهسازی فرآیند صدور بستههای سرمایهگذاری بینام، در راستای تسهیل سرمایهگذاری" را از جمله اقدامات در حال انجام این معاونت عنوان کرده است.
گزارش مذکور در ادامه و در تشریح اقدامات شاخص معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین اقدامات صورتگرفته در چارچوب برنامه "اصلاح مقررات و ارتقای پیشبینیپذیری را "کاهش موانع اجرایی و تسهیل شرایط برای کسبوکارهای نوین و سنتی از طریق ابطال حق بهای غیرقانونی خدمات بهرهبرداری از معابر توسط تاکسیهای اینترنتی توسط هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار" بیان نموده است.
"تسهیل صدور ۴۰۰ مجوز صنفی با شرط داشتن مدرک مهارت فنی" و "رفع ممنوعیت صدور ۲۰۰ رسته صنفی در سامانه تخصصی (ایرانیان اصناف) " از دیگر اقدامات شاخص معاونت مذکور در چارچوب برنامه اعلام شده، محسوب میشود.
