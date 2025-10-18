سرلشکر موسوی: سردار افشار سهمی راهبردی در تبیین گفتمان مقاومت داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی درگذشت سردار مجاهد مرحوم علیرضا افشار را به دوستان و خاندان و همکاران ایشان تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«انا لله و انا الیه راجعون»



درگذشت سردار سرافراز سپاه اسلام "سرتیپ پاسدار علیرضاافشار"، از پیشکسوتان نهضت اسلامی و نیروهای مسلحافتخارآفرین ایران عزیز، موجب تأثر و اندوه عمیق در جامعهنیروهای مسلح و خانواده بزرگ انقلاب اسلامی گردید.

سردار افشار از چهره‌های برجسته و تأثیرگذار در تاریخ معاصرکشور بود که با حضور فعال در نهضت اسلامی علیه رژیمطاغوت، و سپس عضویت مؤثر در شورای عالی جهادسازندگی، مسیر خدمت به مردم و محرومیت‌زدایی را باروحیه‌ای جهادی و مردمی آغاز کرد.

ایشان در مسئولیت‌های کلیدی خود در سپاه پاسداران انقلاباسلامی، از جمله ریاست ستاد مشترک سپاه، فرماندهی نیرویمقاومت بسیج و ریاست دانشگاه امام حسین (علیهالسلام)، هموارهبر تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و مردمی تأکید داشت و درتقویت بنیه دفاعی و فرهنگی کشور نقش‌آفرینی مؤثری نمود.

وی در ستاد کل نیروهای مسلح نیز با مدیریت و راهبریخردمندانه در معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی، ریاست بنیادحفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، و دانشکده جنگ نرمدانشگاه عالی دفاع ملی، سهمی راهبردی در تبیین گفتمانمقاومت، حفظ میراث دفاع مقدس و ارتقاء سطح علمی وراهبردی نیروهای مسلح ایفا کرد.

عنصر مردمیاری، اخلاص، ولایت‌مداری و نگاه راهبردی، هموارهدر اندیشه و عملکرد ایشان مشهود بود و خدمات ماندگار وی درحوزه‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، سرمایه‌ای ارزشمندبرای آینده کشور خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، همرزمانگرانقدر و ملت شریف ایران، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی باسید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیهالسلام) و براییادگاران و بازماندگان او صبر شکیبایی و سکینه قلبی مسئلتمی‌نمایم.





رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

مهر ۱۴۰۴