۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۷

مرکزارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح:

خدمات سردار افشار الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده خواهد بود

مرکزارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی، درگذشت سردار سرافراز، علیرضا افشار را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، پیامی به مناسبت درگذشت سردار علیرضا افشار منتشر کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ؛ درگذشت سردار سرافراز، علیرضا افشار، معاون اسبق فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده و پیشکسوت گرانقدر دوران دفاع مقدس را به جامعه پیشکسوتان نیروهای مسلح و فعالان فرهنگی کشور تسلیت می‌گوئیم.

سردار افشار با روحیه‌ای جهادی و ایثارگرانه، عمر پر برکت خود را در راه خدمت به میهن اسلامی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی، صرف کرد و همواره یاد و خاطره‌اش در دل‌ها و ذهن‌ها باقی خواهد ماند.

خدمات و تلاش‌های بی‌وقفه ایشان در عرصه‌های دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، الگویی ماندگار برای نسل‌های آینده خواهد بود.

این ضایعه را به جامعه فرهنگی کشور و نیروهای مسلح، به ویژه خانواده محترم ایشان، همرزمان و تمامی عزیزانی که در این سال‌ها از وجود ایشان بهره‌مند شده‌اند، تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو می‌کنیم.

