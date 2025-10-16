به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ارتباطات، رسانه و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، پیامی به مناسبت درگذشت سردار علیرضا افشار منتشر کرد.
متن پیام به شرح زیر است:
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ؛ درگذشت سردار سرافراز، علیرضا افشار، معاون اسبق فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده و پیشکسوت گرانقدر دوران دفاع مقدس را به جامعه پیشکسوتان نیروهای مسلح و فعالان فرهنگی کشور تسلیت میگوئیم.
سردار افشار با روحیهای جهادی و ایثارگرانه، عمر پر برکت خود را در راه خدمت به میهن اسلامی و دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، به ویژه در حوزههای فرهنگی و اجتماعی، صرف کرد و همواره یاد و خاطرهاش در دلها و ذهنها باقی خواهد ماند.
خدمات و تلاشهای بیوقفه ایشان در عرصههای دفاعی، فرهنگی و اجتماعی، الگویی ماندگار برای نسلهای آینده خواهد بود.
این ضایعه را به جامعه فرهنگی کشور و نیروهای مسلح، به ویژه خانواده محترم ایشان، همرزمان و تمامی عزیزانی که در این سالها از وجود ایشان بهرهمند شدهاند، تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزو میکنیم.
