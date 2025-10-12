به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، چکیده مقالات ارسال شده به سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان توسط شورای انتخاب این بخش متشکل از عطااله کوپال و فرهاد امینی بررسی و ۱۳ مقاله پذیرفته شده در بخش پروپزال به شرح زیر اعلام شد:
مقالات پذیرفته شده به ترتیب حروف الفبا:
۱. اثربخشی سایکودرام (نمایش درمانی) بر افسردگی و اضطراب کودکان طلاق (نوشته مهدیه تاجیک راد از تهران)
۲. از نمایش نو تا روانشناسی کودک؛ خوانش تحلیلی رسالههای زآمی (نوشته ثریا جواهری از تهران)
۳. بازآفرینی خانه به مثابه صحنه توسط کودک به مثابه خالق: روشهای نوآورانه در آموزش تئاتر به کودکان در دوران پاندمی (نوشته محدثه محفوظی نژاد از تهران)
۴. بازتاب بحرانهای اجتماعی کودک در دهه ۱۳۹۰: تحلیلی روایتشناسی اجتماعی بر نمایشنامههای منتخب تئاتر کودک ایران (نوشتهشهرام احمدزاده و مینا سالاری نهند از تهران)
۵. بازی آزاد و شناخت بدنمند در طراحی تئاتر کودک تعاملی ایرانی بر اساس نظریه ویوین گاسین پالی (نوشته محمدرضا رسولی- پریسا کیومرثی از تهران)
۶. تئاتر کودک و نوجوان؛ پیوندِ آموزش، حقوقِ فرهنگی و کیفیتِ اجرا؛ تحلیلی تطبیقی بر اساس نظریه «هوشهای چندگانهی» گاردنر و «سرمایه فرهنگیِ» بوردیو (نوشته شهرام بزرگی از تهران)
۷. تئاتر کودک و نوجوان به مثابه زبان جهانی؛ از پرورش تخیل تا تابآوری اجتماعی (نوشته محسن پورنظری از گیلان)
۸. تئاتر کودک و نوجوان در عصر وانمودهها: واکاوی هویت، بازنمایی و فراواقعیت بر مبنای نظریه ژان بودریار (نوشته معین رستمی از قم)
۹. ضرورت آموزش خلاقیت با تماشا اجراگری در تئاتر دانش آموزی (نوشته بهزاد خاکی نژاد از تهران)
۱۰. طراحی مدل انگیزشی آموزش تئاتر کودکان مقطع دبستان بر اساس نظریه خود تعیینگری (نوشته غزال علی حیدری و احسان ایزدی دهکردی از اصفهان)
۱۱. کارکرد تئاتر بر سلامت روان کودکان در بحرانهای اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی (نوشته غزاله مرصوصی از تهران)
۱۲. معیارهای انتخاب قصه مناسب و کاربرد آن در تربیت مربی نمایش خلاق کودکمحور (با تمرکز بر گروه سنی ۴ تا ۶ سال) (نوشته محسن اکرمی از یزد)
۱۳. نظریهها و روندها روانشناسی در تئاتر خردسال، کودک و نوجوان (نوشته امیرحسین یونسی و پریناز رسولی از همدان)
نویسندگان مقالات پذیرفتهشده، باید متن کامل آثار خود را حداکثر تا شانزدهم آبان به ایمیل جشنواره به نشانی icy.theater۳۰@gmail.com ارسال کنند.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار میشود.
