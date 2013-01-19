به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر گروه هنری باران ملایر از برگزاری جنگ فجر در آستانه دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

محمد قاسمی گفت: این جنگ سرگرمی با برنامه هایی نظیر نمایش های کوتاه، مسابقه و برنامه عروسکی مجری و جیگر به روی صحنه می رود.

وی افزود: نمایش های کوتاه این برنامه شامل گلرنگ، عروسی و عزا و دست فروش است که نمایش دست فروش به هنجارها و واقعیت های اجتماعی می پردازد.

قاسمی عنوان کرد: این جنگ سرگرمی توسط 15 نفر از اعضای گروه هنری باران ملایر در قالب طنز برگزار می شود.

وی زمان برگزاری این جنگ را به مدت 15 روز و از دوم تا 16 بهمن اعلام و ابراز کرد: این برنامه ها در دو نوبت صبح و عصر اجرا می شود.

مدیر گروه هنری باران ادامه داد: نوبت صبح جنگ فجر به صورت نیم بها و برای مدارس و سایر ادارات اختصاص می یابد.

وی یادآور شد: نوبت عصر این برنامه در ساعات 16 و 18 و مخصوص خانواده ها اجرا خواهد شد.

کتاب "خاطرات زنان شهیده کشور" چاپ می شود

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصار الحسین (ع) استان همدان گفت: بسیج جامعه زنان استان همدان خاطرات و رشادت های بانوان شهیده کشور را در قالب یک کتاب جمع بندی و برای چاپ آماده کرده اند.

زهره شیخ علیان افزود: این کتاب در یادواره زنان شهیده کشور رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه گردآوری خاطرات هفت هزار زن شهیده کشور با دستور مسئول بسیج جامعه زنان کشور به همدان محول شد، اظهار داشت: از آنجایی که خاطرات زیادی از بانوان شهیده در دست نیست، خاطرات شمار کمی از بانوان شهیده گردآوری شده است.

شیخ علیان اضافه کرد: شمار کمی از خانواده زنان شهیده استان های مختلف خاطرات بانوی شهید را برای بسیج جامعه زنان همدان ارسال کرده اند.

وی اضافه کرد: گردآوری خاطرات بانوان شهیده کشور به اتمام رسیده و حتی برای غنای کتاب، خاطرات بانوان ایثارگر نیز جمع بندی و در این کتاب چاپ می شود.

وی گفت: هیئت نویسندگان در حال ویرایش و تحریر خاطرات جمع آوری شده هستند و کتاب خاطرات بانوان شهیده تا قبل از یادواره بانوان شهیده کشور آماده رونمایی می شود.

شیخ علیان اعلام کرد: کنگره زنان شهیده کشور ششم اسفند سالجاری در تهران برگزار شده و همزمان با آن یادواره زنان شهیده کشور نیز برگزار می شود.

فصلنامه پلاک هشت در همدان توزیع شد

کارشناس امور هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان گفت: نوزدهمین شماره فصلنامه فرهنگ و هنر پایداری با نام پلاک هشت در مراکز فرهنگی،هنری و کتابخانه های شهرستان همدان توزیع شد.

امین لطفی شهپر اظهار داشت: در این فصلنامه که با هدف نشر ارزش های دفاع مقدس منتشر می شود به اتفاقات دوران دفاع مقدس و مباحث فرهنگی، هنری و اجتماعی، ادبیات پایداری و بازخوانی اسناد تاریخی پرداخته می شود.

وی اضافه کرد: در این شماره از فصلنامه مطالبی همچون هنر شیدایی حقیقت است، دولت وقتی آمد که دیگر دیر شده بود، جوهر نیروی دریایی در جنگ نشان داده شد، 'براهیم ناخدای پیکان مروارید پنهان، یادکردی از یگانه شهید فرانسوی دفاع مقدس ملت ایران، عاشورا در نقاشی دفاع مقدس، منظومه جنگ و مطالب جالب و خواندنی دیگر آمده است.

مربی همدانی به مرحله بین المللی جشنواره قصه‌گویی راه یافت

سیما نوروزی سپیده مربی فرهنگی کانون پرورش فکری استان همدان به مرحله بین المللی جشنواره قصه‌گویی راه یافت.

این مربی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مرکز قروه با قصه "پهلوانی از پهلوانان" در بخش مربیان در بین برترین‌های قصه‌گویی قرار گرفت و به مرحله بین المللی جشنواره قصه‌گویی راه یافت.

مربیان کانون همدان در شانزدهمین جشنواره قصه‌گویی مربیان کانون پرورش فکری کودکان در جشنواره منطقه‌ای حضوری فعال داشتند.

همچنین از سوی هیئت داوران جشنواره بهنام جهانی مربی فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان تویسرکان نیز با قصه "گلدان خالی" به خاطر قصه‌گویی شایسته مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش برگزیدگان داوری نوجوان نیز مریم نوشاد قباد مربی مسئول فرهنگی مرکز قروه با قصه"ایستاده تنها"و سیما نوروزی سپیده مربی فرهنگی مرکز قروه با قصه "پهلوانی از پهلوانان" حضور داشتند.

راه یافتگان به مرحله شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی از 28 بهمن تا یکم اسفندماه سال جاری در تبریز به رقابت می پردازند.

در دهه فجر امسال نماهنگ "زندگان جاوید" رونمایی می‌شود

مدیر روابط عمومی حوزه هنری استان همدان گفت: همزمان با ایام دهه فجر امسال واحد موسیقی و سرود حوزه هنری همدان از نماهنگ "زندگان جاوید" رونمایی می کند

طیبه شایسته افزود: حوزه هنری استان همدان با توجه به اهداف از پیش تعریف شده خود، همواره با هنرمندان متعهد و برجسته استان در ارتباطی تنگاتنگ و مداوم است و در سالروز انقلاب پرثمر اسلامی نیز با اجرای برنامه‌های مختلف، این ارتباط را گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: برگزاری عصر داستان انقلاب، عصر شعر انقلاب، نشست تبیین ادبیات انقلاب، نشست مشترک کانون ترانه و موسیقی و برگزاری شب ادبیات کودک و نوجوان انقلاب از برنامه‌های واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان است.

شایسته اظهار داشت: واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان نیز نشست نمایشنامه خوانی "آهسته با گل سرخ" به کارگردانی حسین صفی، نشست "یک نمایشنامه یک نقد" و برگزاری کارگاه "از ایده تا طرح" با موضوع ادبیات انقلاب اسلامی را برای علاقمندان برگزار می‌کند.

ویگفت: واحد موسیقی و سرود نیز نماهنگ "زندگان جاوید" را رونمایی کرده و کارگاه آوازی با موضوع بررسی اشعار انقلاب برگزار می‌کند و واحد هنرهای تجسمی نیز نشست نقد عکس‌های انقلابی را در کنار نمایشگاهی از اسناد و عکس‌های راهپیمایی‌های مردم انقلابی همدان برپا می‌کند

حضور دو اثر از داستان نویس همدانی در جشنواره انقلاب

مونا اسکندری برگزیده چهارمین جشنواره داستان انقلاب با دو اثر داستانی "آه قمری‌ها" و "دختر شایسته" در پنجمین جشنواره داستان انقلاب حضور دارد.

مونا اسکندری داستان نویس همدانی گفت: جشنواره داستان انقلاب، جشنواره ای است که در آن بسیاری از بزرگان ادبیات شرکت می کنند و از این رو فرصت مغتنمی برای نویسندگان جوان است تا در کنار نویسندگان صاحب نام به رقابت بپردازند.

وی با اشاره به ضرورت برگزاری جشنواره داستان انقلاب اظهار داشت: با توجه به اینکه امروز 34 سال از انقلاب اسلامی گذشته، بسیاری از نویسندگان جوان، دوران انقلاب اسلامی را ندیده اند و بنابراین مطالعه و پژوهش در حوزه ادبیات انقلاب اسلامی برای آنها ضروری است.

نویسنده داستان کوتاه «قشقرق»، داستان را نشان دهنده اعتقادات قلبی نویسندگان دانست و گفت: داستان‌های انقلابی بر اساس باورها و اعتقادات نویسندگان به رشته تحریر در می‌آیند.

این برگزیده دوره پیشین این جشنواره اظهارداشت: جشنواره داستان انقلاب سهم زیادی در خلق داستان‌های انقلابی دارد که امیدوارم بعد از برگزاری این جشنواره نویسندگان رها نشوند چرا که آنان بعد از جشنواره نیاز به حمایت ها و پشتیبانی مسؤولان دارند.

پنجمین جشنواره داستان انقلاب بهمن ماه سال جاری در تالار سوره حوزه هنری برگزار می‌شود.