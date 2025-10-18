به گزارش خبرنگار مهر، علی نیازی عصر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران، به اجرای سیاستهای قوه قضائیه در راستای سند تحول و تعالی قضائی اشاره کرد و گفت: ترویج فرهنگ صلح و سازش از مهمترین راهکارها برای کاهش ورودی پروندهها به دادگستری است.
وی افزود: یکی از سیاستهای کلیدی قوه قضائیه در راستای سند تحول، گسترش فرهنگ صلح و سازش و استفاده بهینه از ظرفیتهای مردمی برای حل اختلافات است.
دادستان قائمشهر همچنین تشکیل شعبات حل اختلاف در قوه قضائیه را یکی از اقدامات مهم در این مسیر دانست و گفت: هرچه بیشتر این فرهنگ را در جامعه نهادینه کنیم، شاهد کاهش چشمگیر ورودی پروندهها به مراجع قضائی خواهیم بود.
نیازی با تأکید بر اینکه ورود پروندهها به دستگاه قضائی همواره مطلوب مردم نیست، تصریح کرد: اگر اختلافات در همان ابتدا از طریق گفتوگو و سازش حل شود، از گسترش و پیچیدگی آنها جلوگیری خواهد شد.
وی به نقش حیاتی شوراهای حل اختلاف شهری و روستایی و اعضای افتخاری نهاد صلحیاری اشاره کرد و از تشکیل نهاد داوری در این راستا خبر داد.
دادستان قائمشهر گفت: نهاد داوری حرفهای این امکان را برای مردم فراهم میکند تا بدون مراجعه به محاکم قضائی و با انتخاب داوران متخصص، اختلافات خود را در فضایی صلحآمیز حلوفصل کنند.
وی همچنین به اهمیت نهاد میانجیگری با حضور میانجیگران دارای ابلاغ رسمی اشاره کرد و گفت: این نهاد نقش مؤثری در کاهش اختلافات و تحقق صلح و سازش دارد.
نیازی خاطرنشان کرد: بیش از ۵۰ درصد پروندههای ارجاعی به شوراهای حل اختلاف منجر به سازش میشود، که نشان از موفقیت این نهادها در حل اختلافات دارد.
دادستان قائمشهر ادامه داد: تمام نهادهای جایگزین دادرسی مانند شوراهای حل اختلاف، میانجیگری و داوری حرفهای در کنار هم فعالیت میکنند تا بدون صدور رأی و تنها از طریق گفتوگو، اختلافات را به صلح و سازش ختم کنند.
وی در خصوص پروندههای کیفری قابل گذشت نیز گفت: در این پروندهها از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده میشود و در صورت سازش، پرونده بایگانی شده و در غیر این صورت به دادگاه ارجاع داده میشود.
نیازی در پایان گفت: در حال حاضر، حدود ۱۶ درصد از پروندهها در قائمشهر به صلح و سازش منتهی میشود و این شهرستان در زمینه پروندههای منتهی به صلح و سازش، رتبه سوم استان را به خود اختصاص داده است. هر ماه بین ۳۰ تا ۵۰ پرونده به نهاد صلحیاری ارجاع میشود.
