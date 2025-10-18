به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر، پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل فولاد خوزستان در نشست خبری حاضر شد و اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم مسئله داوری در لیگ برتر روز شده و یکی از تیم‌هایی که بیشترین آسیب را دیده، ما بوده‌ایم. در بازی امروز نیز صحنه‌ای وجود داشت که بازیکن فولاد روی احسان پهلوان خطا کرد و داور باید حتماً صحنه را بررسی می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد و ما گل دریافت کردیم. قبل از بازی هم گفته بودم که تنها خواستار قضاوت عادلانه هستیم و الان هم قصد قضاوت شخصی ندارم، اما انتظار داشتم داور حداقل آن صحنه را بررسی کند.

وی درباره روند بازی افزود: نیمه اول عملکرد نسبتاً خوبی داشتیم، اما در نیمه دوم حدود ۱۵ دقیقه بازی از دست رفت و سخت تنبیه شدیم. با این حال تیم دوباره به بازی برگشت و موقعیت گل داشتیم که نتوانستیم استفاده کنیم. بازی امروز فیزیکی و درگیرانه بود و بچه‌ها تلاش زیادی کردند، فقط در برخی مقاطع تمرکزمان به هم خورد. باید خیلی بیشتر کار کنیم و تمرکز داشته باشیم، زیرا لیگ به سمتی می‌رود که تیم‌ها گل‌های خود را محافظت می‌کنند و نهایتاً سه امتیاز می‌گیرند. ما امروز فرصت داشتیم این کار را انجام دهیم، اما نشد.

حدادی‌فر درباره وضعیت جدول لیگ گفت: با روندی که طی کردیم، می‌توانستیم الان در نیمه بالای جدول باشیم، اما فرصت‌هایی که مستحق کسب امتیاز بودیم را از دست دادیم و اکنون شرایط کمی خطرناک است. باید بگویم که از روز اولی که آمدم، گفته‌ام که هیچ شانسی برای تقویت تیم از طریق نقل و انتقالات نداریم و باید بازیکنان جوان خود را پرورش دهیم. هدف ما این است که طی دو تا سه سال، تیم را به سطح مطلوب برسانیم.

وی در ادامه به روحیه تیم اشاره کرد: تیم ما بازیکنان فداکار و پرتلاشی دارد که هر روز با فشار بالا تمرین می‌کنند. به تک‌تک آن‌ها افتخار می‌کنم. باید بازیکنان باور کنند که لیاقت بیشتری دارند و می‌توانند جایگاه بالاتری در فوتبال کسب کنند. در فوتبال نمی‌توان لحظه‌ای غافل شد؛ باید ۹۰ دقیقه با تمرکز کامل بازی کنیم تا به اهدافمان برسیم. حسرت بازیکنان بیشتر به دلیل موقعیت‌هایی است که در گذشته از دست داده‌ایم، اما باید تلاش کنیم و به آینده چشم داشته باشیم.

حدادی‌فر درباره کارت دریافت شده در بازی گفت: من نمی‌خواهم مربی خوش‌اخلاقی باشم، اما می‌خواهم دلیل کارت را بدانم. در محوطه خودم کمی هیجان داشتم، اما قصد توهین یا اعتراض به کسی نداشتم و فقط می‌خواستم دلیل کارت را بدانم. نیمکت را آرام می‌کردم و امیدوارم این فرهنگ احترام و آرامش در فوتبال ما جا بیفتد.

وی در پایان گفت: بازیکنان ما واقعاً تیمی فداکار و سخت‌کوش هستند و من مطمئنم در سال‌های آینده بیشتر از این بازیکنان خواهیم شنید. امیدواریم با تمرکز و تلاش، در ادامه رقابت‌ها بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم.

