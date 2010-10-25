به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از شکست دو بر صفر عصر امروز دوشنبه تیمش مقابل پرسپولیس با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قبل از هر چیز باید از مردم، رسانه ها و جرایدی که بعد از بازی مقابل الهلال و صعود ما به دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا باشگاه ذوب آهن را مورد لطف قرار دادند تشکر و قدردانی کنم. انشاءالله در ادامه مسابقات لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به گونه ای عمل خواهیم کرد که این موفقیت تداوم داشته باشد.

وی در واکنش به نحوه گزارش جواد خیابانی در بازی امروز پرسپولیس ذوب آهن گفت: آقای خیابانی! من منصور ابراهیم زاده متولد سال 1335 در اصفهان هستم و سابقه بازی در تیم سپاهان اصفهان را دارم و از سال 1352همراه با بازیکنانی در تیم اصفهان چون علی شجاعی توانستیم قهرمان جوانان کشور شویم. قبل از انقلاب لیسانس تربیت بدنی گرفتم و زودتر از برخی دوستان از دنیای فوتبال خداحافظی کردم تا وارد عرصه مربیگری شوم این را برای دوستانی گفتم که فکر می کنند من سابقه بازی ندارم. من در تیم ملی بازی نکرده ام چرا که بدنبال مدرک تحصیلی رفتم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن همچنین در مورد عملکرد تیمش مقابل پرسپولیس افزود: طبیعی بود قبل از بازی با الهلال و مسافرتی که از عربستان به تهران داشتیم خسته تر از تیم پرسپولیس باشیم. ما صبح شنبه وارد تهران شدیم و امروز به میدان رفتیم شرایطمان اینقدر بد نبود که با چنین نتیجه ای شکست بخوریم. تیم من در چند سال گذشته آنقدر خوب بازی کرده که باید از بازیکنانم قدردان باشم.

ابراهیم زاده گفت: در مسابقه ای که تیم پرسپولیس نسبت به تیم ما انگیزه بیشتری داشت و شرایط جسمانی بازیکنانش بهتر از بازیکنان ما بود ما نباید در مصاف های تک به تک تا این اندازه ضعیف باشیم. پرسپولیسی ها هر زمان که حمله می کردند در مصاف هایی تک به تک بهتر از تیم ما بودند.

وی به بازیکنان، مربیان و هواداران تیم فوتبال پرسپولیس این پیروزی را تبریک گفت و در واکنش خبرنگاری به که مدعی بود علی احمدی زیاد پنالتی می دهد گفت: احمدی در دیدارهای گذشته چند پنالتی زده است؟ خط دفاعی ما که علی احمدی هم یکی از آنهاست در دیدارهای گذشته عملکرد خوبی داشته ما فصل گذشته صاحب بهترین خط دفاعی لیگ شدیم و امروز هم بهترین خط دفاعی لیگ را داریم. برای هر مدافع و بازیکنی طبیعی است که یک روز بد هم داشته باشد بازیکنان هم اینقدر خوب بازی کرده اند که این اشتباهات آنها به چشم نمی آید من قبول دارم ضعف هایی داریم که باید آنها را برطرف کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص اعتراض در نیمه اول به داوری که با کشیدن انگشت زیر گردنش آن را بروز داد و گفت: من در آن لحظه یاد ضرب المثل: " گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری" افتادم. من به داور مسابقه گفتم و تاکید کردم که انشاءالله کمک داور براساس اتفاقاتی که در دیدار هفته گذشته استقلال و پرسپولیس افتاده قضاوت نکند اعتقاد دارم در آن صحنه داور نباید به شهاب گردان کارت زرد نشان می داد. چرا که او می خواست بازیکنان تیم را از صحنه دور کند اما داور به این بازیکن کارت زرد داد.

ابراهیم زاده از اظهار نظر در خصوص داوری مقابل پرسپولیس و ذوب آهن خودداری کرد و گفت: داوران ما از بهترین داوران هستند اما نمی دانم چرا نمی توانند آنطور که در میادین بین المللی قضاوت می کنند در دیدارهای داخلی هم سوت بزنند. فدراسیون فوتبال و کمیته داوران باید شرایطی را به گونه ای فراهم کنند که داوران همانطور قضاوت کنند که در میادین بین المللی قضاوت می کنند.

ابراهیم زاده در خصوص اینکه آیا خستگی بازیکنان باعث شکست ذوب آهن بوده یا انگیزه بازیکنان پرسپولیس، گفت: در این مسابقه عامل خستگی ما بیش از انگیزه و تمرکز پرسپولیسی در تعیین نتیجه تاثیر گذار بوده قطعا اینکه بازیکنان ما روی فینال لیگ قهرمانان تمرکز کرده اند و پیروزی در آن مسابقه را به موفقیت در دیدارهای داخلی ترجیح می دهند باید فدراسیون را به این فکر بیاندازد تا به گونه ای برنامه ریزی کند که تیم مادر فینال قهرمانان آسیا لطمه نخورد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در پایان خاطرنشان کرد: در لیگ عربستان همه تیمها 9 بازی انجام دادند اما تیم هایی چون الشباب و الهلال به خاطر حضور در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا فقط 5 بازی انجام دادند. فدراسیون فوتبال باید به این موضوع توجه کند در تعیین برنامه بازی های ذوب آهن دقت لازم را به خرج دهد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن در هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز دوشنبه با پیروزی 2 بر صفر شاگردان علی دایی در ورزشگاه آزادی تهران به پایان رسید.