شاهین فر: کیفیت در ساخت مسکن فدای کمیت نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین‌فر در حاشیه نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، گفت: برگزاری این نمایشگاه همزمان با پروژه‌های دولتی تولید مسکن، تأثیر مثبتی در ارتقای کیفیت ساخت‌وسازهای مسکونی خواهد داشت.

وی با اشاره به ایجاد رقابت سازنده در برگزاری نمایشگاه، بیان داشت: این رویداد فرصتی ارزشمند است تا توجه ویژه‌ای به ساخت مسکن با کیفیت شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین تأکید کرد: ساخت‌وساز مسکن باید با دقت و طراحی‌های اصولی انجام شود و کیفیت نباید فدای کمیت شود.

شاهین‌فر در ادامه گفت: در استان زنجان اقدامات مؤثری در حوزه مسکن صورت گرفته و باید تولید مسکن با جدیت و شدت بیشتری دنبال شود.

وی، بر ضرورت بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌ها جهت ارتقای تولید مسکن در استان تأکید کرد و یادآورشد: لازم است با به‌کارگیری ایده‌های نو و فناوری‌های پیشرفته، مسکن با کیفیت مناسب تولید کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، خواستار تداوم برگزاری نمایشگاه‌های صنعت ساختمان در استان شد و گفت: این نمایشگاه‌ها به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز مسکن و معرفی محصولات متنوع کمک شایانی می‌کنند.