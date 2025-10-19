دیدار دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل با رئیس سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه اجلاس جهانی «پسماند صفر» که با حضور مقامات بلندپایه بینالمللی در استانبول برگزار شد، تاتیانا مولچان، دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE)، با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، طرفین بر ضرورت همکاریهای فنی و بینالمللی در حوزه محیط زیست، بهویژه در زمینه مدیریت منابع آبهای فرامرزی، کنترل آلودگی هوا و کاهش پسماند تأکید کردند. انصاری با اشاره به وضعیت بحرانی تالاب هامون در جنوب شرق ایران، خواستار حمایت سازمان ملل از پروژههای احیای این تالاب شد و تأکید کرد که تحریمها نباید مانع اجرای پروژههای محیط زیستی شوند که مستقیماً با زندگی جوامع محلی در ارتباط هستند.
مولچان نیز با استقبال از پیشنهادات مطرحشده، آمادگی UNECE را برای ارائه مشاورههای فنی و همکاری در زمینههای مختلف محیط زیستی اعلام کرد.
وی افزود: مؤسسه ما با تمرکز بر موضوعات فنی و بهرهگیری از متخصصان بینالمللی، میتواند در حوزههایی چون آبهای فرامرزی، پایش آلودگی هوا و مدیریت پسماند نقش مؤثری ایفا کند.
در پایان این دیدار، دو طرف بر ضرورت تدوین سازوکارهای اجرایی برای آغاز همکاریهای مشترک و تسریع در ارتباطات کاری تأکید کردند.
نظر شما