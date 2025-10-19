حجت الاسلام مهدی مهدوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه تاریخی و اعتقادی شهدای غزه، تأکید کرد که آنچه امروز در فلسطین میگذرد، نه یک نبرد صرفاً سیاسی بلکه آزمونی الهی برای همه مسلمانان است تا در پرتو ایمان، شجاعت و وحدت، حقیقت اسلام ناب را دوباره به جهانیان معرفی کنند.
این کارشناس مذهبی با بیان اینکه حوادث غزه آیینهای تمامنما از ایمان و فداکاری ملتی مظلوم اما مقاوم است، گفت: شهدای غزه در واقع حجت را بر همه ما تمام کردند. آنها با دستان خالی اما با قلبی سرشار از یقین، در برابر قدرتهای مجهز دنیا ایستادند و ثابت کردند که خون، بر شمشیر پیروز است. این ایستادگی، تکرار روح عاشورا در روزگار ماست.
به گفتهی این فعال فرهنگی، جریان مقاومت فلسطین تنها به یک منطقه یا قوم محدود نمیشود؛ بلکه تجلی اراده امت اسلامی در برابر ظلم و اشغال است. وی خاطرنشان کرد: وقتی کودکی در غزه شهید میشود، در حقیقت پردهای از فاجعهای جهانی کنار میرود که در آن، وجدان بشر به آزمون کشیده شده است. اینکه یک ملت، با وجود محاصره و بمباران، همچنان با صلابت نماز میخواند و شعار توحید سر میدهد، نشانه ایمان زنده و الهامگرفته از فرهنگ قرآن است.
حجتالاسلام مهدوینژاد ادامه داد: شهادت در فرهنگ اسلامی، مرگ نیست، بلکه حیات برتر است. قرآن کریم میفرماید: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ. امروز ما مصداق این آیه را در چهرههای نورانی شهدای غزه میبینیم؛ کودکانی که پیکرشان زیر آوار میماند اما نامشان در تاریخ ثبت میشود.
وی با اشاره به ضرورت وحدت امت اسلامی گفت: دشمنان اسلام همواره تلاش کردهاند بین شیعه و سنی، میان عرب و عجم و میان ملتهای مسلمان تفرقه بیندازند. اما خون شهدای فلسطین نشان داد که در میدان جهاد، هیچ مرزی میان مسلمانان نیست. در غزه، اهل سنت با روحیهای علوی و حسینی میجنگند و در لبنان، شیعیان با غیرتی محمدی از مظلومان دفاع میکنند. این همان وحدتی است که امام خمینی (ره) از آن بهعنوان رمز پیروزی امت اسلام یاد کردند.
وی افزود: ما باید از شهدای غزه بیاموزیم که اسلام، دین عمل است نه شعار. اگر در دنیای اسلام برخی حکومتها به نام اسلام ولی در عمل در کنار صهیونیسم ایستادهاند، در مقابل، مردم فلسطین با کمترین امکانات ولی با بالاترین ایمان از کیان اسلام دفاع میکنند. این مقایسه، وجدان آزادگان جهان را بیدار کرده است.
این کارشناس مذهبی در ادامه گفت: در روزگار کنونی، رسانهها ابزار اصلی جنگ شدهاند. رژیم صهیونیستی با تحریف و دروغ، چهره مقاومت را مخدوش میکند، اما خون پاک شهدا حقیقت را آشکارتر میسازد. امروز حتی در غرب، بسیاری از ملتها صدای مقاومت فلسطین را شنیدهاند. دانشگاهها، نخبگان و مردم عادی در اروپا و آمریکا به خیابانها آمدهاند تا بگویند وجدان انسانی، زیر بمباران هم خاموش نمیشود.
حجتالاسلام مهدوینژاد تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که مقاومت غزه تنها با تکیه بر قدرت نظامی پیروز نمیشود، بلکه با ایمان و فرهنگ قرآنی است که ماندگار شده است. مادران فلسطینی فرزندانشان را برای شهادت تربیت میکنند، نه از سر نفرت، بلکه از سر عشق به خدا. این فرهنگ، همان چیزی است که دشمن از آن میترسد.
وی با اشاره به نقش علما و نخبگان مسلمان گفت: امروز مسئولیت ما تنها در ابراز همدردی خلاصه نمیشود. باید با تبیین عقلانی و قرآنی، افکار عمومی را بیدار کنیم. دشمن از آگاهی ملتها میترسد. هر مقاله، هر سخنرانی و هر حرکت روشنگرانه، یک گلوله در جبهه جنگ نرم است.
وی همچنین با اشاره به نگاه وحدتگرای مکتب اهلبیت (ع) تأکید کرد: شیعه حقیقی کسی است که دلش برای همه مظلومان عالم میتپد. امام علی (ع) فرمودند: "کونا للظالم خصماً و للمظلوم عوناً". ما نمیتوانیم ادعای پیروی از اهلبیت کنیم ولی نسبت به رنج مسلمانان اهل سنت در فلسطین بیتفاوت باشیم. خون شهدای غزه، مرزهای تعصب و تفرقه را شکسته است.
حجتالاسلام مهدوینژاد در ادامه گفت: صهیونیسم امروز نهتنها یک رژیم اشغالگر بلکه نماد طغیان در برابر خداست. این جریان در حقیقت ادامه همان تفکر فرعونی است که میخواست "أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَی" بگوید. در برابر چنین تفکری، تنها ایمان میتواند ایستادگی کند. همان ایمانی که در چشمان کودکان فلسطینی موج میزند.
وی افزود: اگر امت اسلامی به عمق فاجعه غزه با نگاه ا لهی بنگرد، درمییابد که این جنگ، صحنه امتحان الهی است. خداوند وعده داده که زمین را بندگان صالحش به ارث خواهند برد. بنابراین، پیروزی نهایی از آنِ مردم غزه است، نه رژیمی که ریشه در ظلم دارد.
مهدینژاد با اشاره به جایگاه ایران در حمایت از آرمان فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب، پرچم دفاع از مظلومان را برافراشته است. این حمایت، صرفاً سیاسی نیست، بلکه برخاسته از ایمان و آموزههای قرآن است. امروز نام ایران در قلب مردم غزه بهعنوان پشتیبان حقیقی مظلومان جهان ثبت شده است.
وی در پایان با بیان اینکه خون شهدا هرگز بیثمر نمیماند، گفت: همانگونه که خون شهیدان کربلا درخت اسلام را آبیاری کرد، خون شهدای غزه نیز بیداری امت را رقم خواهد زد. روزی خواهد رسید که قدس از چنگال اشغالگران آزاد شود و اذان توحید از منارههایش طنینانداز گردد. این وعده الهی است که إِنَّ اللَّهَ لَا یُخْلِفُ الْمِیعَادَ.
