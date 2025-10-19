به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معنوی قرعهکشی حج عمره دانشگاهیان استان فارس با حضور معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور، مدیر حج و زیارت استان فارس و جمعی از جمعی از مسئولان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و دانشگاهیان استان فارس در تالار فجر دانشگاه شیراز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سجاد نیکخو، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شیراز در این مراسم از استقبال دانشگاهیان استان فارس برای ثبتنام عمره دانشگاهیان خبر داد و گفت: امسال بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان برای دومینبار، بعد از ۱۰ سال تعطیلی، با همکاری بعثه مقام معظم رهبری و همکاری سازمان حج و زیارت برگزار میشود؛ درحالیکه در استان فارس بیشاز ۵ هزارنفر برای شرکت در این سفر معنوی ثبتنام کردهاند.
وی ادامه داد: سهمیه اعزام دانشگاهیان استان فارس نسبت به سال گذشته دوبرابر افزایش داشته و با موافقت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، بیشاز ۵۰۰ سهمیه به دانشگاهیان استان فارس اختصاص داده شده است که از این تعداد، ۵۰۰ نفر از میان ثبتنام کنندگان بهصورت سیستمی و ۴۰ نفر از شرکتکنندگان در این مراسم معنوی با قید قرعه، در قالب ۶ سفر عمره، توفیق اعزام به حج پیدا خواهند کرد.
بهگفتهی این مقام مسؤول، براساس سیاستگذاریهای ابلاغشده، ۳۰ درصد از این قرعهکشیها به دانشگاههای زیرنظر وزارت عتف، ۳۰ درصد به دانشگاههای زیرنظر وزارت بهداشت، ۳۰ درصد به دانشگاههای آزاد و ۱۰ درصد به مؤسسات آموزش عالی اختصاص یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور نیز در این مراسم با اشاره به اینکه برنامه عمره دانشگاهیان یکی از مأموریتهای مهم و قدیمی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری است، گفت: سفر عمره دانشگاهیان جز بهیادماندنیترین و خاطرهانگیزترین برنامههای دوران دانشجویی است که موجب تغییر و دگرگونی افراد بهویژه جوانان میشود و اثرات تشرف به خانه خدا بهطور ملموس در بین دانشجویان اعزامی مشاهده شده است.
وی ادامه داد: سفر عمره بهمثابه تولدی دیگر است که موجب تحول درونی همه جانبه افراد میشود و انسان را به بندگی خدا نزدیکتر میکند؛ از همینرو تلاش میشود تا با فراهمکردن زمینه اعزام دانشجویان به این سفر معنوی بهویژه در سنین جوانی، زمینه کسب این تجربه بهیادماندنی را برای ایشان فراهم کرد.
گفتنی است، پس از برگزاری مراسم قرعهکشی، نتایج نهایی در تاریخ ۲۸ مهرماه از طریق سایت لبیک اعلام خواهد شد و پذیرفتهشدگان میتوانند مراحل بعدی اعزام خود را طبق اطلاعیههای ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان پیگیری کنند.
