۵۷ هزار یتیم و نرخ باورنکردنی فقر در غزه

نسلکشی صهیونیستها علیه نوار غزه شمار کودکان یتیم را بیش از سه برابر کرده و این رقم را به حدود ۵۷ هزار نفر رسانده است. این آمار را یکی از مسئولان دولت غزه اعلام کرده است. این افزایش فاجعه بار پس از آن رخ داده که تقریباً ۴۰ هزار کودک در نتیجه دو سال نسلکشی، یکی یا هر دو والد خود را از دست دادهاند؛ برخی از آنان حتی تنها بازمانده کل خانواده خود هستند.
ریاض البطِر، معاون وزیر توسعه اجتماعی در غزه در بیانیهای گفت که پیش از آغاز این جنگ نسل کشانه، تعداد کودکان یتیم حدود ۱۷ هزار نفر بود. او تاکید کرد که در جریان جنگ نابودی که اسرائیل علیه نوار غزه به راه انداخته، شمار این کودکان آسیب پذیر دو برابر شده است.
وزارت توسعه اجتماعی اکنون در حال تدوین یک راهبرد جامع برای رسیدگی به تعداد عظیم کودکان یتیم است. این راهبرد بر مفهوم مراقبت همه جانبه تمرکز دارد که شامل حمایتهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میشود و همچنین ایجاد خانههای ویژه برای نگهداری از کودکان یتیم را دربر میگیرد.
نیاز فوری به مراقبت و حمایت مالی
البطر گفت که نوار غزه به طور فوری به دستکم پنج مرکز جدید نگهداری از یتیمان نیاز دارد، همراه با حمایت مالی فوری برای این کودکان و خانوادههایی که سرپرستی آنها را برعهده گرفتهاند.
این وزارتخانه همچنین در حال فراهم کردن پشتیبانی فنی برای سازمانهای امدادی از طریق یک سامانه دیجیتال یکپارچه است. این سیستم با استفاده از منابعی همچون ثبت احوال و پیوندهای عمومی برای به روزرسانی دادهها، تصمیم دارد پایگاه دادهای واحد ایجاد کند تا خدمات رسانی به صورت کارآمد انجام شود و از تکرار فعالیتهای امدادی میان نهادهای مختلف جلوگیری شود.
با این حال، وزارتخانه با چالشی جدی در هماهنگی میان فعالیتهای امدادی و توسعهای روبهروست، چرا که بیثباتی سیاسی در غزه و تمایل برخی از سازمانهای محلی و بین المللی به فعالیت مستقل، مانع از هماهنگی کامل میشود.
با وجود این دشواریها، البطر تاکید کرد که پیشرفت خوبی حاصل شده و به سطحی از همگرایی میان همه طرفها دست یافتهایم.
فقر همهگیر و کودکیهای از دست رفته
به گفته این مقام فلسطینی، نسلکشی باعث گسترش فقر تقریباً مطلق در سراسر نوار غزه شده است. او تصریح کرد که تمامی ساکنان غزه به طور شدید از فقر و توقف کامل فعالیتهای اقتصادی آسیب دیدهاند.
هزاران خانوادهای که پیش از جنگ به عنوان به شدت فقیر طبقه بندی میشدند و تنها از کمکهای نقدی اندک و نامنظم گذران زندگی میکردند، در نتیجه توقف کامل پرداختهای امدادی، کاملاً نابود شدهاند.
البطر گفت که اکنون فقر در نوار غزه به صورت فراگیر درآمده، بهگونهای که دیگر نمیتوان تشخیص داد چه کسی فقیرتر است، چرا که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی همگی ویران شدهاند. او برآورد کرد که نرخ فقر در غزه بیش از ۹۵ درصد است و این وضعیت را ناشی از از دست رفتن منابع درآمد، قحطی و سیاستهای فقیرسازی اعمال شده از سوی رژیم اشغالگر دانست.
سرنوشت کودکان اما به طور ویژه نگران کننده است. جنگ آنان را از حق آموزش و امنیت خانوادگی محروم کرده و به افزایش خشونت علیه کودکان و گسترش کار اجباری در سنین پایین انجامیده است.
البطر گفت: کودکان امروز صبح خود را نه با رفتن به مدرسه یا نوشیدن یک لیوان شیر، بلکه با ایستادن در صفهای پرجمعیت برای پر کردن آب، تلاش برای گرفتن غذا از آشپزخانههای خیریه، جستجوی هیزم برای پختوپز و زندگی در چادرهایی که هیچ بُعد اجتماعی یا انسانی ندارند، آغاز میکنند.
او هشدار داد که این شرایط اسفناک، به افزایش خشونت خانگی، بزهکاری و درگیری کودکان با قانون منجر خواهد شد و واقعیتی بسیار تلخ برای نسل آینده رقم خواهد زد.
زیرساختهای حمایت از کودکان هم تقریباً نابود شدهاند. چندین موسسه و مرکز از جمله موسسه الربی برای بازتوانی، مرکز حمایت از کودک، موسسه الامل برای یتیمان و دهکده کودکان SOS در رفح در جریان بمبارانهای رژیم تخریب یا به شدت آسیب دیدهاند.
زنان، قربانیان اصلی جنگ
زنان در غزه بیشترین فشار و رنج را متحمل شدهاند؛ بسیاری از آنان همسران، فرزندان و خانههای خود را از دست دادهاند و در شرایط بسیار سخت بارها آواره شدهاند. آنان در چادرهایی زندگی میکنند که هیچگونه حریم خصوصی ندارند، زیر فشار شدید اقتصادی قرار دارند و از مراقبتهای اولیه بهداشتی هم محروماند. البطر باور دارد که این وضعیت منجر به افزایش خشونت خانگی علیه زنان شده است.
افزون بر این، نظامیان صهیونیست تنها خانه امن ویژه حمایت از زنان در سراسر نوار غزه، یعنی مرکز بیتالامان را هم نابود کردهاند. وزارت توسعه اجتماعی در تلاش است تا مرکزی جایگزین برای آن فراهم کند و البطر از سازمانهای بین المللی خواست تا فوراً برای بازسازی این مرکز مداخله کنند.
با وجود ویرانی گسترده تأسیسات و از دست دادن کارکنان، وزارت توسعه اجتماعی همچنان به کار خود ادامه میدهد و تمرکز اصلی آن بر توزیع کمکها، حمایت از زنان و کودکان، و ایجاد پناهگاهها است.
