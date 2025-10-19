وفایی: ورزش از محورهای تأثیرگذار در توسعه متوازن استان همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی وفایی ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، ضمن تبریک این هفته به جامعه ورزش استان اظهار کرد: توسعه ورزش و توجه به آن، تنها به ساخت سالن‌ها و اماکن ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه این حوزه امروز به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و تقویت همبستگی اجتماعی شناخته می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان همدان در سال‌های اخیر با وجود محدودیت منابع، توانسته با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه زیرساخت‌های ورزشی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با ورزش بردارد که این رویکرد، نشانه مدیریت علمی و برنامه‌محور در این مجموعه است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان همدان ادامه داد: نگاه ما به ورزش، نگاه حمایتی و بخشی از سرمایه‌گذاری اجتماعی استان است، زیرا ورزش نه‌تنها بر سلامت جسمی و روحی مردم تأثیر مستقیم دارد بلکه در افزایش بهره‌وری و ارتقای امید اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند.

وفایی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه استان همدان در چارچوب مأموریت‌های توسعه‌ای خود، حمایت از پروژه‌های ورزشی را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کند تا با تأمین اعتبار و هماهنگی با سایر نهادها، اقدامات مؤثر این حوزه با سرعت و کیفیت بیشتر دنبال شود.

در این دیدار، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان همدان نیز با قدردانی از حمایت‌های سازمان برنامه و بودجه گفت: خوشبختانه این همکاری منجر به اجرای پروژه‌های مهم در شهرستان‌های استان شده و تحقق این برنامه‌ها رضایتمندی عمومی و رشد مشارکت اجتماعی را به همراه داشته است.