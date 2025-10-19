  1. استانها
نظارت و پایش از مراکز دفن پسماند شهری فارسان و کوهرنگ

شهرکرد- نظارت و پایش از مراکز دفن پسماند شهری شهرستان‌های فارسان و کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره حفاظت و مدیریت آب و خاک و پسماند اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان به همراه رئیس اداره حفاظت‌محیط‌زیست شهرستان کوهرنگ از مراکز دفن پسماند شهری این شهرستان بازدید کردند.

در بازدید از مراکز دفن پسماند شهرستان کوهرنگ از دو مرکز دفن پسماند نصیرآباد و چلگرد پایش به‌عمل آمد.

در مرکز دفن پسماند شهری شهر چلگرد مشکلات زیست محیطی عدیده ای از جمله عدم خاک پوشش و پراکندگی تخلیه پسماند و پراکندگی گسترده زباله‌های سبک در اطراف محل دفن وجود داشت.

در ادامه از مراکز دفن مشترک پسماند شهری شهرهای پردنجان و چلیچه و مرکز دفن پسماند شهرفارسان هم بازدید بعمل آمد.

با توجه به وضعیت نامناسب این مراکز نیزموضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

گفتنی است: بهبود وضعیت مراکز دفن پسماند در اولویت اقدامات اداره‌کل حفاظت محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری قرار دارد.

