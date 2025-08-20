  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

توقیف تریلی با ۳۲ هزار لیتر گازوئیل غیرمجاز در نجف آباد

توقیف تریلی با ۳۲ هزار لیتر گازوئیل غیرمجاز در نجف آباد

اصفهان_ فرمانده انتظامی نجف آباد از کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه تریلی حمل سوخت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، حین گشت‌زنی دریکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی نفت کش مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه موفق شدند ۳۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه قانونی توزیع که به صورت غیر مجاز حمل می شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله سوخت مکشوفه را ۱۳ میلیاردریال برآورد کردند گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و راننده متخلف خودرو برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد خبر 6566273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها