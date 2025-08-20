توقیف تریلی با ۳۲ هزار لیتر گازوئیل غیرمجاز در نجف آباد

سرهنگ میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده های نفتی، حین گشت‌زنی دریکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی نفت کش مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بررسی‌های اولیه موفق شدند ۳۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه قانونی توزیع که به صورت غیر مجاز حمل می شد را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش محموله سوخت مکشوفه را ۱۳ میلیاردریال برآورد کردند گفت: در این رابطه پرونده تشکیل و راننده متخلف خودرو برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.