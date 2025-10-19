معاون راهبردی اجرایی شبکه نانوفناوری جهان اسلام منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالحسن ایمانی دبیر شبکه نانوفناوری جهان اسلام با صدور حکمی، علی کریمی مرید را به عنوان «معاون راهبردی اجرایی» این پلتفرم بینالمللی منصوب کرد.
ابوالحسن ایمانی دبیر شبکه نانوفناوری در این حکم یادآور شده که علی کریمی مرید را به سبب «دانش، تجربه و توانمندی ارزشمند در زمینه راهبردی، اجرایی و دبیرخانهای در گستره ملی و بینالمللی، بهویژه در جهان اسلام» به عنوان «معاون راهبردی اجرایی شبکه نانوفناوری جهان اسلام» برگزیده است.
علی کریمی مرید، دارای دکترای تخصصی فقه و حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه با مرتبه استادیاری است.
از پیشینه اجرایی بینالمللی وی میتوان به معاونت راهبردی اجرایی و رئیس دبیرخانه شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام، بنیانگذاری و ریاست مؤسسه مدیریت راهبردی اسلامی، عضویت در شورای سیاستگذاری راهبردی دهها کنفرانس ملی و بینالمللی آکادمیک، همکاری با کامستک و وزارت عتف در اجرای برنامهها، گسترش ارتباطات و سازماندهی رویدادهای بینالمللی آکادمیک از جمله دومین اجلاس وزرای آموزشعالی کشورهای اسلامی اشاره کرد.
کریمی مرید همچنین طراحی و مدیریت پروژه «آکالرن» نخستین سوپراپلیکیشن آکادمیک جهان اسلام را در کارنامه خود دارد.
شبکه نانوفناوری یک پلتفرم بینالمللی برای بهرهگیری از نیروی دانش و فناوری در راستای توانمندسازی فراگیر است. شبکه میکوشد با پیشبرد همکاری میان نخبگان، استادان، پژوهشگران، دانشگاهها، پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان، بستری پویا برای دستیابی کشورها به رشد، پیشرفت و اقتصاد دانشبنیان فراهم آورد.
این پلتفرم بینالمللی یکی از سیزده شبکه دانشورانه کامستک است و پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت عتف ایران میزبانی از آن را برعهده دارد.
