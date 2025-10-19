به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالی ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی در محل اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه استادیوم تختی از زمان تأسیس تاکنون با لوله کشی آب شرب بنیان گذاری شده بود، ابراز داشت: با توجه به خشکسالی و گرما طبق نامه اداره آب و فاضلاب استفاده آب شرب ممنوع شد.

وی با بیان اینکه مجموعه استادیوم تختی در شرایط نرمال ۲۰ هزار لیتر و هنگام گرما ۷۰ هزار لیتر نیاز روزانه به آب داشت، افزود: با توجه به نبود تانکر و نیروی انسانی امکان نگهداری آن فراهم نشد.

هزینه کرد ۸۰۰ میلیون تومانی برای دو و میدانی

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود بابیان اینکه از طریق اعتبارات تملک دارایی موافقت نامه هزینه کرد در استادیوم تختی گرفته شد، ابراز داشت: کار خاک برداری، کاشت بذر چمن، لوله آبیاری قطره‌ای، نصب پروژکتور، خاکریزی تسطیح، بازسازی سکوها و احیای درختان و فضای سبز در دست اقدام قرار گرفت.

جلالی با بیان اینکه از اعتبارات تملک دارایی در فضاهای روباز می‌توان استفاده کرد، افزود: ساخت پیست دو و میدانی و فنس کشی استادیوم تختی در دستور کار قرار گرفت.

وی اضافه کرد: برای پیست دو و میدانی از بهترین خاک استفاده و توسط پنجاه کامیون با اعتبار ۸۰۰ میلیون تومانی از اصفهان به شاهرود حمل شد و لذا به صورت کلی برای استادیوم تختی شاهرود دو میلیارد تومان هزینه شده و کار در حال انجام است.

پروژه‌های ملی شاهرود نیازمند پیگیری از سوی نماینده مجلس

مدیرکل ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه با اتفاق مدیر کل جدید ورزش و جوانان و فرماندار جدید شاهرود از مجموعه ورزشگاه پانزده هزار نفری شاهرود بازدید شد، ابراز داشت: برای تکمیل فاز نخست مجموعه به ۹۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا کار شتاب گیرد که البته پیگیری نماینده را نیز در سطح ملی می‌طلبد.

جلالی در ادامه تصریح کرد: برای تعویض کف پوش، سرمایش و گرمایش و محوطه سازی بیرون استادیوم شهید اکبری درخواست لازم به اداره کل داده شده است.

وی با بیان اینکه مهمترین چالش و مانع برای سرمایه گذاری این سالن را اداره اوقاف برشمرد و افزود: با توجه به سه ساله بودن مدت قراردادهای اوقاف سرمایه گذار رغبتی برای حضور ندارد لذا برای رفع موضوع اوقاف باید قرارداد خود را ۱۰ الی ۱۵ سال منعقد کند تا بتوان با سرمایه گذار وارد مذاکره شد.

لزوم مشارکت خیران در پروژه‌های ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود خواستار ورود خیران ورزش در شهرستان شد و ابراز داشت: همان طور که برای مدرسه سازی، بهداشت و درمان خیران با ورود خودشان به پروژه‌ها شتاب می‌بخشند اما در حوزه ورزش این نقش کمرنگ بوده است.

جلالی با بیان اینکه هیچ کجا جز در ورزش نمی‌توان از آن مکان شبانه روز استفاده کرد، افزود: حضور خیران ورزشی ضمن پر کردن اوقاف فراغت در ارتقا سلامت جامعه و کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار اثر گذار است.

وی از وجود زمین در چهار راه دادگستری خبر داد و افزود: برای ساخت ساختمان چهار طبقه شامل پایگاه قهرمانی، جوانان، دفاتر هیئت‌ها، سوئیت، سالن جلسات آموزش و آمفی تئاتر در این زمینه به مشارکت خیران نیاز است.

باشگاه‌ها زیر نظر بازرس‌ها

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر نظارت به باشگاه‌های ورزشی، گفت: طی سال گذشته ۲۵ باشگاه غیر مجاز در شهرستان شناسایی و پلمب شدند.

جلالی با بیان اینکه طی سال جاری نیز چهار باشگاه غیر مجاز مورد شناسایی قرار گرفت، تصریح کرد: در صورت عدم انجام تعهدات طی مهلت قانونی در آستانه پلمب شدن قرار دارند.

وی افزود: با همکاری تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود گشت‌های بازرسی تشکیل شدند تا بر تعرفه‌ها، قیمت گذاری، فروش مکمل‌ها و مجوزهای لازم بر باشگاه‌های ورزشی نظارت شود.

شروع ورزش از مدارس

رئیس اداره ورزش و جوانان شاهرود با بیان اینکه استعداد یابی در دستور کار است، ابراز داشت: طی دو ماه گذشته پیگیر جلسات با اداره آموزش و پرورش بودیم و معتقدیم تا زمانی ورزش از مدارس رشد نکند برای ورزش همگانی و قهرمانی نیز اتفاقی نخواهد افتاد.

جلالی اضافه کرد: تعمیر کفپوش سالن دهملا، تعمیر و تعویض سیستم برق سالن مجن، هزینه کرد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد تحول سالن مطلبی بسطام، بازسازی استخر فجر بعد از پنج سال، احداث پارک ورزشی شهرک دانشگاه، احداث پارک و جاده سلامتی، کمک به زیرساخت‌های ورزش کشتی و بسکتبال با همراهی خیران بخشی از اقدامات ورزش و جوانان است.

وی افزود: هم اکنون مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ بحرین درحال برگزاری است که از پنج سهیمه استان سمنان چهار نفر شاهرودی هستند و این افتخار خوبی برای شهرستان به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، شاهرود ۴۲ هئیت ورزشی، ۳۰ سازمان مردم نهاد، ۵۰ مکان ورزشی، هشت مرکز تخصصی مشاوره رایگان، ۲۸ ورزشکار دعوت شده و هشت عضو تیم ملی دارد و سهم این شهرستان ۴۰۰ مدال رنگارنگ بوده است.