۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

همکاری بسیج دانشجویی و مؤسسه قرآنی «جرعه» در برگزاری طرح تدبر قرآن

معاونت قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی کشور با همکاری مؤسسه قرآنی «جرعه» «طرح پاییزه تدبر در قرآن کریم» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح پاییزه تدبر در قرآن کریم به همت معاونت قرآن و عترت سازمان بسیج دانشجویی کشور با همکاری مؤسسه قرآنی «جرعه» و با هدف فهم عمیق‌تر مفاهیم قرآن برگزار می‌شود.

این طرح با شعار «قرآن را بهتر بفهمیم» برگزار می‌شود و شامل ۱۰ جلسه آموزشی است که برای نخستین بار به‌صورت شبکه‌ای و بر بستر مجازی اسکای‌روم برپا خواهد شد.

در این دوره، شرکت‌کنندگان با رویکردی کاربردی، با اصول تدبر و شیوه‌های فهم موضوعی آیات قرآن کریم آشنا می‌شوند و در پایان گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

مهلت ثبت‌نام در «طرح پاییزه تدبر در قرآن کریم» تا ۳۰ مهرماه اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای نام‌نویسی و دریافت اطلاعات بیشتر از طریق آی دی hayat_admin_bso در پیام‌رسان ایتا اقدام کنند.

فاطمه علی آبادی

