دو کشته و چندین زخمی در پی تصادفی در بزرگراهی نزدیک توکیو

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مقامات محلی گزارش دادند که حدود ساعت ۶:۴۰ صبح به وقت محلی، تصادفی در بزرگراه کان-اتسو در کامیساتو، استان سایتاما گزارش شد.

به گفته پلیس، از ۵ مرد سرنشین خودرو، دو نفر جان باختند و سه نفر دیگر دچار جراحات جزئی تا شدید شدند، در حالی که راننده کامیون که تنها سرنشین خودرو بود، جراحات جزئی برداشت.

پلیس معتقد است که خودرو به گاردریل سمت چپ جاده برخورد کرده و سپس توسط کامیونی که پشت سر آن حرکت می‌کرد، زیر گرفته شده است.

در این گزارش آمده است که پلیس بعداً راننده خودرو را به ظن رانندگی در حالت مستی دستگیر کرد و در حال بررسی پرونده است.