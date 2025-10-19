به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بررسی بازار چوب در تهران و شمال کشور نشان میدهد چوب روسی در ماههای اخیر به یکی از پرمصرفترین مصالح در صنایع چوبی ایران تبدیل شده است.
این نوع چوب که از جنگلهای شمال روسیه وارد کشور میشود، به دلیل بافت نرم، رنگ روشن و قیمت مناسب، جایگاه ویژهای در میان نجاران پیدا کرده است. چوب روسی بهویژه در کارگاههای ساخت مبلمان، درب و پنجره و دکوراسیون داخلی کاربرد گستردهای پیدا کرده است.
ویژگیهای فنی چوب روسی
کارشناسان میگویند چوب روسی عمدتاً از درختان کاج و صنوبر بهدست میآید و نسبت به چوبهای بومی ایران وزن سبکتری دارد. به گفته فعالان بازار، مهمترین ویژگیهای این چوب عبارتند از:
تراکم متوسط و وزن پایین برای حمل آسان
رنگ روشن و بافت یکنواخت
مقاومت مناسب در برابر رطوبت پس از خشکسازی
قابلیت بالای رنگپذیری و پرداخت سطح
به گفته متخصصان، این خصوصیات باعث شده چوب روسی در میان نجاران محبوب شود و حتی جایگزین برخی گونههای داخلی شود که پیشتر کاربرد گستردهتری داشتند.
مقایسه با انواع چوبهای ایرانی
بازار چوب ایران ترکیبی از گونههای بومی مانند راش، توسکا و ممرز است که هر یک ویژگی خاصی دارند.
در مقایسه با آنها، چوب روسی تعادل خوبی بین قیمت و دوام ارائه میدهد.
در مقابل، چوب راش سختتر و بادوامتر اما گرانتر است؛ توسکا سبکتر و مناسب برای کارهای ظریف، و ممرز نیز مقاومتر اما کمیابتر است.
برای آشنایی بیشتر با سایر گونههای پرکاربرد چوب در ایران میتوانید گزارش تحلیلی انواع چوب و کاربرد آنها را مطالعه کنید.
در این گزارش، ویژگیهای فنی و تفاوتهای هر نوع چوب از دید متخصصان بررسی شده است.
کاربردهای چوب روسی در صنایع داخلی
چوب روسی به دلیل سبکی و برشپذیری آسان، در بسیاری از صنایع چوبی مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله:
تولید مبلمان سبک و اقتصادی
ساخت چارچوب در و پنجره
زیرسازی کابینت و سقف کاذب
تولید پالتهای صنعتی و سازههای موقت
فعالان بازار معتقدند روند افزایش استفاده از چوب روسی در پروژههای عمرانی و دکوراسیونی، در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
آینده بازار چوب روسی در ایران
به گفته کارشناسان، گسترش همکاریهای تجاری ایران و روسیه از طریق مسیرهای زمینی و ریلی باعث کاهش هزینه واردات شده است. این روند میتواند به ثبات بیشتر قیمت چوب در بازار ایران منجر شود. از سوی دیگر، افزایش ساختوساز و رشد صنعت مبلمان نیز تقاضا برای چوبهای سبک و مقرونبهصرفه را بیشتر کرده است. تحلیلگران پیشبینی میکنند بازار چوب ایران در سال آینده نیز تحت تأثیر عرضه پایدار چوب روسی، رشد قابلتوجهی را تجربه کند.
برای بررسی اخبار و تحلیلهای بیشتر در حوزه چوب و صنعت ساختمان، به پایگاه اطلاعرسانی چوب ایران مراجعه کنید.
جمعبندی
روند فعلی بازار نشان میدهد چوب روسی بهدلیل تعادل میان کیفیت و قیمت، جایگاه خود را در صنایع چوبی ایران تثبیت کرده است. کارشناسان تأکید دارند آشنایی با ویژگیهای فنی و انتخاب متناسب با نوع پروژه، کلید افزایش دوام و کیفیت محصولات چوبی است
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
نظر شما