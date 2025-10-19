.به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبر دبیر دومین همایش ملی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در تحول نظام آموزش عالی کشور، ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: این همایش روز ۳۰ مهرماه با حضور جمعی از مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در دانشگاه شمال برگزار میشود.
رنجبر با اشاره به استقبال گسترده مراکز علمی از این رویداد گفت: در این دوره از همایش، ۹۷ مقاله علمی از سوی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی سراسر کشور دریافت شد که پس از داوری تخصصی، ۹۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته است.
وی افزود: در این همایش، ۲۴۵ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی از سراسر کشور حضور خواهند داشت و این موضوع نشاندهنده جایگاه مؤسسات غیردولتی در نظام آموزش عالی کشور است.
به گفته رئیس دانشگاه شمال، دومین همایش ملی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی با همکاری مؤسسه آموزش عالی آفاق ارومیه برگزار میشود و هدف از برگزاری آن، ارتقا کمی و کیفی نظام آموزش عالی و بررسی نقش دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی در مسیر تحول آموزش عالی کشور است.
وی با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاهها بیان کرد: دانشگاه شمال به عنوان یکی از مراکز علمی پیشرو، در راستای تحقق اهداف علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه گامهای مؤثری برداشته و همواره تلاش کرده است پیوند دانشگاه با جامعه و صنعت را تقویت کند.
دبیر همایش ملی نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی افزود: در حال حاضر حدود ۸ تا ۹ درصد از آموزش عالی کشور توسط مؤسسات غیردولتی ارائه میشود و این مراکز بخش مهمی از تعهدات دولت در حوزه آموزش عالی را بر عهده دارند.
رنجبر با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان مؤسسات غیردولتی و وزارت علوم گفت: برگزاری این همایش فرصت مناسبی برای توسعه همکاریها و تقویت ارتباط میان دانشگاههای غیردولتی و نهادهای تصمیمساز آموزش عالی کشور فراهم میکند.
وی در پایان با دعوت از اصحاب رسانه برای حضور در روز برگزاری همایش اظهار داشت: پوشش خبری این رویداد علمی میتواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و معرفی ظرفیتهای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در سطح ملی ایفا کند.
در ادامه این نشست، محمدرضا فدوی، رئیس منطقه دو دانشگاههای غیردولتی کشور در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و نماینده اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این رویداد ملی در دانشگاه شمال، به بیان جایگاه ویژه استان مازندران در حوزه آموزش عالی غیردولتی پرداخت.
مازندران رتبه اول تعداد دانشگاهها را دارا است
فدوی اظهار کرد: استان مازندران از نظر تعداد و کیفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۳۰ مؤسسه و دانشگاه غیردولتی در این استان فعالیت دارند که از میان آنها، چهار مرکز شامل دانشگاه علوم و فنون مازندران، دانشگاه شمال آمل، دانشگاه علامه محدث نور و دانشگاه آیندگان نوشهر به مرتبه دانشگاهی ارتقا یافتهاند.
به گفته وی، استان مازندران پس از تهران بیشترین تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی را دارد و در سالهای اخیر، اقدامات گستردهای برای ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه کمی این مراکز صورت گرفته است.
رئیس منطقه دو دانشگاههای غیردولتی کشور با اشاره به نقش دانشگاه شمال در میزبانی این همایش گفت: نخستین دوره این رویداد سال گذشته در دانشگاه علم و فرهنگ تهران برگزار شد و مورد استقبال گسترده دانشگاهها و مؤسسات غیردولتی کشور قرار گرفت.
فدوی در پایان از برگزاری نشستهای منطقهای و جلسات هماندیشی با معاونت آموزشی وزارت علوم خبر داد: بر تداوم این تعاملات برای حفظ جایگاه برتر استان مازندران در آموزش عالی غیردولتی تأکید کرد.
