به گزارش خبرنگار مهر، سیدرسول عمادی صبح امروز در نشست خبری در وزارت علوم اعلام کرد: ما در بخش غیردولتی دو گروه داریم، گروه آموزش عالی غیردولتی و گروه آموزش عالی آزاد. در بخش اول بعد از انقلاب اسلامی ۳۵۷ مؤسسه تأسیس شده‌است که تاکنون ۱۰۲ مؤسسه آن منحل شده و اکنون ۲۵۵ مؤسسه فعال در کشور هستند با گزارش‌های نظارتی که از دانشگاه معین استان‌ها به دست ما می‌رسد از مؤسساتی که گزارش‌های مثبت دارند، حمایت می‌کنیم و وضعیت مؤسساتی را که به هر دلیلی به‌علت کاهش دانشجو، دچار مشکلات هستند در کمیسیون پایش عملکرد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی، بررسی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در مجموع تعدادی از مؤسسات به‌علت این‌که نمی‌تواند خود را اداره کنند رأسا تقاضای انحلال می‌دهند و یا مؤسساتی هستند که با کاهش بسیار زیاد دانشجو مواجه هستند ما آن‌ها را سامان‌دهی می‌کنیم نکته دیگری که وجود دارد مؤسساتی هستند که به هر دلیلی تخلف آموزشی داشتند یا به هر دلیلی ارکان مؤسسه تأمین نیست و یا هیأت مؤسس، هیأت امنا و رئیس مؤسسه ندارند. این مؤسسات در کمیسیون مذکور بررسی شده و برأی آنها رأی صادر می‌شود.

ساماندهی آئین نامه و اساسنامه‌های مؤسسات غیردولتی

مدیرکل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم افزود: تعدادی از رشته‌های برخی از این مؤسسات صفر می‌شود و با توجه به مدیریت رشته‌ها ما باید بتوانیم مجموعه را به جایی‌که عملکرد خوبی دارد برسانیم، بخشی از سامان‌دهی مؤسسات به آئین‌نامه و اساس‌نامه این مؤسسات برمی‌گردد، اساس‌نامه مؤسسات غیرانتفاعی برای سال‌ها پیش است و بحث‌های زیادی روی آن شده‌است امیدواریم به‌نحو مقتضی این اساس‌نامه را نهایی و مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: آئین‌نامه و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های زیادی مربوط به گذشته بوده است، بنا داریم بتوانیم مؤسسات را مدیریت کنیم تا «یک شیوه‌نامه استانی» داشته باشیم.

انحلال ۱۰۲ مؤسسه غیرانتفاعی از سال ۸۷ تا کنون

وی افزود: همچنین به دنبال تدوین محورها و شاخص‌ها برای ساماندهی مؤسسات هستیم، چیزی که روی زمین مانده بود این است که ۱۰۲ مؤسسه منحل شده ولی کمیته تسویه که اساس‌نامه پیش‌بینی کرده بود تاکنون انجام نشده بود که این دوره کمیته تشکیل شد و کاملاً اعضای آن نیز مشخص شد.

اساس‌نامه دانشگاه سرآمد تدوین شد

عمادی ادامه داد: برای‌اینکه بتوانیم مؤسسات و دانشگاه‌ها را حمایت کنیم اساس‌نامه دانشگاه سرآمد را نیز تهیه و تدوین کردیم. اگر این اساس‌نامه نهایی شود آموزش عالی غیردولتی از وضعیت بسیار بهتری برخوردار خواهد شد.

وی افزود: اکنون ۱۸ دانشگاه غیردولتی داریم و مابقی مؤسسه هستند. برخی مؤسسات بسیار کارآمد هستند که باید ارتقا بگیرند به همین دلیل «آئین‌نامه ارتقای مؤسسات به دانشگاه» را هم تدوین کردیم و به‌زودی در شورای گسترش آموزش عالی مطرح و تصویب می‌شود.

مشکل دانشگاه‌های غیرانتفاعی در جذب هیأت علمی

عمادی افزود: آئین‌نامه مأموریت‌گرایی مؤسسات غیرانتفاعی از بحث‌های بسیار مهم ما است، استخدام اعضای هیأت علمی بسیار برای این مؤسسات مهم است با توجه به درآمد بسیار کم این مؤسسات این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است که امیدواریم این مشکل با کمک مسئولان مربوطه حل شود.

بزرگ‌ترین پروژه فناوری آموزش عالی دانشگاه‌های کشور در بخش غیردولتی

وی همچنین افزود: بزرگ‌ترین پروژه فناوری نوین آموزش عالی در کشور در بخش غیردولتی در یکی از دانشگاه‌های غیردولتی استارت زده شده‌است و ما در سه سطح این پروژه فناوری نوین را پیگیری خواهیم کرد بخش اول زیرساخت‌های سخت‌افزاری بخش دوم درباره تولید دستیار آموزش و بخش سوم تولید دوقلوی دیجیتال است. این پروژه بزرگ‌ترین پروژه فناوری آموزش عالی دانشگاه‌های کشور است.

شناسنامه مؤسسات آموزش عالی آزاد چاپ می‌شود

وی در مورد مؤسسات آموزش عالی آزاد نیز گفت: در این زمینه کارهای بسیار خوبی انجام‌شده است ۱۸۵ مؤسسه آموزش عالی آزاد داریم که از این تعداد ۱۰۵ مؤسسه فعال است و ۵۰ درصد مؤسسات در تهران فعال هستند، سامان‌دهی این مؤسسات نیز پیگیری می‌شود آئین‌نامه نظارت بر مؤسسات آزاد بازنگری و «شناسنامه مؤسسات آموزش عالی آزاد» برای اولین‌بار تهیه شده که به‌زودی چاپ می‌شود.

عمادی افزود: همچنین برای اولین بار دروس آنها کدگذاری و استانداردسازی شده اند و از ۸۹۰۰ عنوان به ۲۸۰۰ عنوان تقلیل یافته اند.

شناسایی ۸۵ مؤسسه آزاد غیر فعال

وی ادامه داد: به‌زودی سامانه یکپارچه مؤسسات آموزش عالی آزاد کلید خواهد خورد که در فاز اول سامانه سپاری مؤسسات آموزشی آزاد از صفر تا صد انجام می‌شود، مؤسسات غیرفعال نیز شناسایی می‌شوند تا کنون حدود ۸۵ مؤسسه آزاد غیرفعال را شناسایی کردیم. عملکرد ۲۸ مؤسسه در کمیسیون پایش بررسی شده‌است که انحلال اصولی غیرفعال ها را اعلام خواهیم کرد.