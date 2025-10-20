وحید ربیعی دبیر فدراسیون وزنهبرداری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت تیم ملی وزنهبرداری برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی گفت: برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی ۶ وزنهبردار اعزام خواهند شد. البته در دسته فوق سنگین داوودی و آیت شریفی پس از پیگیری کارهای درمانی خود تکلیفشان مشخص میشود. احتمالاً تا دو روز آینده تکلیف وضعیت جسمانی وزنهبرداران دسته فوق سنگین مشخص خواهد شد.
وی گفت: در بخش بانوان هم ۷ وزنهبردار خانم به بازیهای کشورهای اسلامی اعزام میشوند. البته الهه رزاقی را به دلیل آسیب دیدگی با سیده زهرا حسینی تغییر خواهیم دادیم و یک تغییر کوچک در ترکیب تیم ملی وزنهبرداری بانوان خواهیم داشت. بازیهای کشورهای اسلامی در رشته وزنهبرداری سه مداله شده است و هر سه مدال برای ما باارزش است. وزنهبرداران هم حداقل در یک حرکت شانس مدال خواهند داشت ولی رسیدن به مدال طلا در بخش بانوان در بازیهای کشورهای اسلامی کار بسیار سختی است. ما ناامید نیستیم اما رقابتها خیلی سنگین است. ولی همه وزنهبرداران شانس کسب یک مدال را حداقل در یک حرکت را دارند.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری در پاسخ به این سوال که اگر وضعیت جسمانی دو وزنهبردار فوق سنگین برای بازیهای کشورهای اسلامی مساعد نبود، چه کسی اعزام میشود، گفت: کاردفنی در مورد این موضوع تصمیم میگیرد و در نهایت نفر سوم به این مسابقات اعزام میشود. ما در لانگ لیست اسم سه وزنهبردار را برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی در دسته فوق سنگین رد کردیم و در صورتی که این دو نفر به مسابقات نرسند جایگزین خواهیم کرد. بازیهای کشورهای اسلامی هم سطح بالایی دارد و اکثر رقبای وزنهبرداران در این مسابقات حضور دارند. ما در تلاش هستیم که علاوه بر کسب مدال در یک ضرب و دو ضرب به مجموع طلا هم برسیم. کار سختی پیش رو داریم.
ربیعی بااشاره به مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان قهرمانی تیمی و انتقادهایی که مطرح شد، عنوان کرد: ما در مسابقات قهرمانی آسیا با سه وزنهبردار را به منظور کسب مدال اعزام کردیم ولی در همان مسابقات هم به ما انتقاد کردند که چرا تیم با ترکیب کامل اعزام نشد چرا که میتوانست روی سکوی قهرمانی قرار بگیرد. الان که تیم با ترکیب کامل به مسابقات جهانی اعزام شده همه به کسب عنوان قهرمانی تیمی انتقاد میکنند. در صورتی که این مسابقات جهانی است و رقابت بسیار فشرده است و همانطور که ما از نظر امتیازی یکی دو وزنهبردار را از دست دادیم تیمهای دیگر هم چنین شرایطی داشتند.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری عنوان کرد: به نظر من عملکرد وزنهبرداران خیلی خوب بود. در دسته فوق سنگین آیت شریفی دو هفته قبل از اعزام دچار آسیب دیدگی شد اما باز هم اعزام شد چون شاید نیاز میشد به خاطر تیم امتیازی کسب کند، وقتی هم دیدیم که نیازی نیست با تصمیم پزشک وزنه نزد. علی داوودی هم قبل از مسابقات از شرایط آمادگی بسیار خوبی برخوردار بود اما آسیب دیدگی قدیمی او از ناحیه کتف تشدید شد. هر دو قبل از اعزام دچار آسیب شدند و نتوانست عملکرد خوبی ارائه بدهند.
ربیعی گفت: شاید اگر علی داوودی میتوانست وزنههای خودش را بزند خیلی از این انتقادها امروز مطرح نمیشد اما به هر حال سلامت ورزشکار اولویت اصلی ماست و ما مسابقات دیگری هم پیش رو داریم و باید ورزشکاران را برای رقابتهای دیگر حفظ کنیم.
دبیر فدراسیون وزنهبرداری خاطرنشان کرد: علیرضا معینی در مسابقات جهانی عملکرد خیلی خوبی داشت و در یک ضرب و دو ضرب عالی کار کرد. حتی من فکر نمیکردم که معینی بتواند در دوضرب تا به این اندازه خوب کار کند. عبدالله بیرانوند اگرچه نتوانست مدال کسب کند اما عملکرد خوبی داشت. ایلیا صالحی پور شانس کسب مدال در دوضرب داشت و با وجود اینکه سن کمی دارد، میتوانست در رده بزرگسالان مدال آور باشد. به نظرم عملکرد او هم خوب بود و هم اینکه نزدیک به مدال جهانی بود نوید روزهای خوب وزنهبرداری در این دسته است. علی عالی پور هم کمی مصدومیت اذیتش کرد و هم اینکه گاهی اوقات در روز مسابقه بدن جواب ندهد و برخلاف انتظار ما کار کرد. به نظرم همین که توانست در کنار تیم باشد و مدال خوبی هم در یک ضرب کسب کرد ارزشمند است.
ربیعی خاطرنشان کرد: ابوالفضل زارع هم جوان و کمتجربه است و باید به او زمان بدهیم. علیرضا نصیری هم در دوضرب خیلی خوب کار کرد و اگر تمرکزش را در یک ضرب بالا میبرد میتوانست خوب نتیجه بگیرد. در مجموع به نظرم عملکرد وزنهبرداران خوب بود. ما چند رکوردشکنی داشتیم که همین اتفاق بزرگی است. ابوالفضل زارع هم جوان و کم تجربه است و باید میدان بیشتری ببیند. ما در فوق سنگین بدشانسی آوردیم وگرنه هر دو وزنهبردار در لیگ بدن بسیار آمادهای داشتند و حتی قبل از مسابقه هم بسیار آماده بودند.
