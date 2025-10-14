  1. ورزش
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

علی داودی: قصد نداشتم در مسابقات جهانی شرکت کنم/ مصدومیت اذیتم کرد

دارنده مدال برنز جهانی گفت: دو هفته قبل از مسابقات بعد از یک تمرین سنگین کتفم دچار آسیب دیدگی شد تا حدی که قصد شرکت در مسابقات جهانی را نداشتم.

علی داودی دارنده مدال برنز قهرمانی جهان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکردش در مسابقات جهانی وزنه‌برداری گفت: تقریباً دو هفته قبل از مسابقات شرایط آمادگی بسیار مطلوبی داشتم و همه‌چیز خوب پیش می‌رفت. اما بعد از یک تمرین سنگین کتفم دیگر بالا نیامد و به دکتر مراجعه کردم. تصمیم داشتم در مسابقات جهانی اصلاً شرکت نکنم اما با تزریق دردم افتاد و تا روز مسابقه مشکلی نداشتم.

وی ادامه داد: روز مسابقه هنگام گرم کردن پشت صحنه، دچار محدودیت حرکتی و درد شدید شدم به گونه‌ای که جلوی اجرای حرکت‌های سنگین‌تر را گرفت. تمام تلاشم را کردم و تا آخرین لحظه جنگیدم. ضمن اینکه وزن ۲۴۵ کیلوگرم هم وزنه‌ای نبود که برای من مشکل ساز شود اما به خاطر آسیب دیدگی دستم وزنه‌هایی که بالای سر می‌بردم خطا می‌شد.

دارنده مدال برنز جهانی عنوان کرد: باید دستم درمان شود و به همین خاطر تصمیم گرفتم تا زمان بهبودی کامل در مسابقه شرکت نکنم. تلاش می‌کنم با بهبودی کامل و به زودی دوباره روی تخته بروم. تمام تلاشم را می‌کنم که به بازی‌های پیش رو برسم و خیلی زود مشکلم حل خواهد شد. من حتی قبل از تمرینات وزنه ۲۶۱ کیلوگرم را زده بودم و قصد رکوردشکنی در این رقابت‌ها بود اما مصدومیت مانع شد.

سیده فرزانه شریفی

