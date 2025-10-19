قبادیان: دفاع مقدس بنیاد پیشرفت امروز ما است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم قبادیان بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت شهرستان رامس با اشاره به نقش بیبدیل مردم ایران در دوران انقلاب و دفاع مقدس گفت: هر آنچه که امروز داریم، از دوران دفاع مقدس به ما رسیده است.
قبادیان قادی افزود: زمانی که انقلاب اسلامی تازه شکل گرفته بود، رژیم بعث عراق تصور میکرد میتواند از خلأ موجود در کشور استفاده کرده و اهداف خود را پیش ببرد. بنابراین، با حمایت قدرتهای پشتپرده، تصمیم به حمله به کشور عزیزمان گرفتند.
وی ادامه داد: در آن زمان، ارتش هنوز در حال سازماندهی بود و جبهه مردمی بهطور کامل شکل نگرفته بود، اما مردم غیور ایران اسلامی با ایستادگی بینظیر خود از کیان و مرزهای سرزمین دفاع کردند. در طول هشت سال دفاع مقدس، حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن داده نشد.
فرماندار رامسر همچنین به استمرار حمایت مردم از نظام اسلامی در طول سالها اشاره کرد و گفت: علیرغم تمام مشکلات و فشارهایی که نظام سلطه برای کشور ایجاد کرده، مردم همیشه پای نظام ایستادهاند و در جنگ ۱۲ روزه نیز نشان دادند که چقدر نسبت به کشور خود وفادارند.
قبادیان قادی با تأکید بر اهمیت حضور مردمی در دوران بحران گفت: در جنگ ۱۲ روزه، مردم با تمام وجود پای کار بودند و نشان دادند که با حضور آنها، موفقیت حتمی است. در این مدت، ما با سربلندی از این آزمون بیرون آمدیم.
وی در ادامه به اقدامات مردم شهرستان رامسر در آن ایام اشاره کرد و گفت: در همین شهرستان رامسر، تمامی واحدهای بومگردی و هتلها تا ۵۰ درصد تخفیف دادند. همچنین یکی از واحدهای بومگردی با کمک خیرین، بهطور رایگان در اختیار هموطنانی قرار گرفت که از مناطق مختلف کشور به دلیل بمبارانها به رامسر پناه آورده بودند. مردم با تمام وجود از مهمانان پذیرایی کردند.
فرماندار رامسر در ادامه به همکاریهای امنیتی و خدماتی در شهرستان اشاره کرد و افزود: با کمک سپاه، نیروی انتظامی و بسیجیان، ایستگاههای بازرسی شبانهروزی فعال بودند و در بازار هیچگونه کمبودی در تأمین اقلام اساسی نداشتیم. بیش از سه میلیون نفر در مدت ۱۲ روز در رامسر حضور داشتند و هیچ کمبودی در زمینه اقلام اساسی، سوخت یا خدمات وجود نداشت.
وی در ادامه تأکید کرد که مردم رامسر نشان دادهاند که اگر تهدیدی علیه کشور رخ دهد، همواره آماده دفاع خواهند بود. همانطور که در دوران دفاع مقدس این آمادگی را به اثبات رساندهاند.
قبادیان قادی همچنین بر اهمیت انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای جدید تأکید کرد و گفت: نسل امروز باید از جانفشانیها و فداکاریهایی که برای حفظ میهن انجام شده، آگاه شوند. حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مسئولیت همگان است و باید این میراث گرانبها به درستی منتقل شود.
وی در پایان با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران گفت: برای هر صندلی مدیریتی در کشور، ۷۲ شهید تقدیم شده است. این مسئولیت بزرگی است که بر دوش مدیران قرار دارد و باید با برنامهریزی مؤثر، ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس را زنده نگه داریم.
