۷۰۰ هزار مسافر نوروزی در رامسر اقامت کردند

مسلم قبادیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۴ تا ۱۰ فروردین ۱۴۰۵، تعداد مسافران و گردشگران اسکانیافته در این شهرستان از مرز ۷۰۰ هزار نفرشب عبور کرده است.
وی افزود: این آمار تنها شامل اقامتگاههای رسمی و مراکز دارای قابلیت آمارگیری است و پیشبینی میشود تعداد واقعی مسافران به دلیل اقامت در منازل شخصی و ویلاها، به مراتب بیشتر باشد.
فرماندار رامسر با اشاره به آغاز موج دوم سفرهای نوروزی همزمان با تعطیلات پایان هفته و فرا رسیدن روز طبیعت، از پیشبینی ورود حجم بالایی از مسافران خبر داد.
وی افزود: ستاد تسهیلات سفر شهرستان با وجود شرایط منطقهای و حساس، با آمادگی کامل فعالیت میکند و بازار شهرستان از نظر تأمین کالاها و اقلام اساسی آرام و پایدار است.
قبادیان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه نوروزی با ۱۰۰ غرفه فعال و عرضه محصولات، تأکید کرد: فروشگاههای منتخب کلیه اقلام را با قیمت مصوب دولتی ارائه میدهند و مردم با هیچ کمبودی مواجه نخواهند شد.
وی در پایان افزود: مسافران از اماکن گردشگری شهرستان بازدید گستردهای داشته و برنامههای فرهنگی و اجتماعی متناسب با شرایط کشور نیز در حال برگزاری است.
