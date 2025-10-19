به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ‌دوم پاسدار سید موسی حسینی، در مراسم اختتامیه طرح «شهید عجمیان» ویژه بهسازی و شاداب‌سازی مدارس استان گلستان با تأکید بر اهمیت اردوهای جهادی، گفت: کسانی که در این میدان‌ها فعالیت می‌کنند از نزدیک با آلام و نیازهای مردم آشنا می‌شوند و این تجربه زمینه‌ساز تربیت نیروهایی شجاع و مردمی است.

حسینی حرکت‌های جهادی را در امتداد گفتمان دفاع مقدس توصیف کرد و افزود: فرهنگ جهادی برگرفته از مکتب شهداست و میان جهادگران امروز و رزمندگان دوران دفاع مقدس تفاوتی نیست.

وی اظهار کرد: الگوگیری از ایثارگران و شهدا، ویژگی حرکت‌های جهادی را شکل داده است.

فرمانده سپاه نینوا درباره تداوم روحیه جهادی گفت: جهادی شدن مهم است، اما جهادی ماندن مهم‌تر و حفظ انگیزه و روحیه جهادی برای آینده نیروها حیاتی است.

وی همچنین از جهادگران خواست تاریخ ایران را مطالعه کنند تا عشق و پایبندی به کشور و آرمان‌ها تقویت شود و دچار تزلزل نشوند.

حسینی شاخصه‌های یک جهادگر انقلابی را کارآمد، بصیرت، استقامت در برابر تنگناها و ایستادگی با همت مضاعف در مواجهه با مشکلات برشمرد و اظهار کرد: این خصوصیات مصداق بن‌بست‌شکنی است.