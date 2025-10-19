۷ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان مساعدت حامیان به ایتام و محسنین رودانی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی صادقی، رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، حامیان سخاوتمند در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، مبلغ ۷ میلیارد و ۴۱ میلیون تومان واریز نقدی به منظور رفع مشکلات خانواده‌های ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد مقدس، به حساب فرزندان معنوی خود واریز نموده اند که این میزان واریزی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲۷ درصد رشد داشته است.

صادقی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۲ هزار و ۶۰۷ حامی از یک هزار و ۹۳۴ فرزند یتیم و محسنین را در شهرستان رودان مورد حمایت‌های مادی و معنوی خود قرار داده اند، افزود: این مساعدت‌های مالی توسط حامیان که به شکل واریز مستقیم به حساب خانواده‌های ایتام و محسنین نیازمند بوده و با هدف افزایش رفاه و ارتقا کیفیت زندگی و توانمندسازی این عزیزان انجام شده است.

رئیس کمیته امداد شهرستان رودان در پایان با دعوت از مردم نوع دوست برای پیوستن به طرح اکرام ایتام این نهاد، گفت: همه مردم خیر اندیش می‌توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ یا از طریق وبگاه ekram.emdad.ir و یا مراجعه به کارشناسان اکرام کمیته امداد در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت نموده و با هر توان مالی که دارند حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شوند.