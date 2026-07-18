به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر عصر شنبه در نشست خبری چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران، با تأکید بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه کشور، اظهار کرد: هیچ کشوری بدون برخورداری از نیروی انسانی متخصص و مهارت‌دیده به توسعه پایدار دست نخواهد یافت و به همین دلیل، مهارت‌آموزی باید در اولویت برنامه‌های آموزشی و اقتصادی قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته با وجود برخورداری از منابع طبیعی محدود، به واسطه سرمایه‌گذاری بر آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی انسانی متخصص، توانسته‌اند دانش و فناوری خود را به سایر کشورها صادر کنند و از این مسیر ارزش افزوده و ثروت پایدار ایجاد کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه مهارت‌آموزی باید از دوران نوجوانی آغاز شود، اظهار کرد: آموزش مهارت در سنین پایین، زمینه‌ساز پرورش نیروهای خلاق، کارآمد و توانمند برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور خواهد بود.

کیان‌مهر با اشاره به شرایط کنونی کشور و پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروهای متخصص و مهارت‌دیده نیاز داریم تا بتوانند در مسیر بازسازی، توسعه زیرساخت‌ها و پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۷ سال گذشته در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری، از جمله نانوتکنولوژی، دستاوردهای ارزشمندی کسب کرده است، اما استمرار این مسیر نیازمند تربیت نسل جدیدی از نیروهای متخصص است که این هدف از مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی محقق می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به میزبانی گلستان از چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان، افزود: اگرچه استان گلستان به طور مستقیم درگیر جنگ نبود، اما از پیامدهای آن بی‌تأثیر نماند و با وجود شرایط خاص کشور، این رویداد ملی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای گلستان و حمایت استاندار برگزار شد.

وی برگزاری این مسابقات را گامی مؤثر در شناسایی استعدادهای برتر و ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی دانست و ابراز امیدواری کرد این رویداد بتواند انگیزه نوجوانان برای ورود به آموزش‌های مهارتی و ایفای نقش در آینده اقتصادی کشور را افزایش دهد.