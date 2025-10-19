حسینی: بیش از ۷ هزار مشترک جدید به شبکه گاز کرمانشاه پیوستند

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ خانوار جدید در استان کرمانشاه به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل شده‌اند که این میزان رشد چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.

وی افزود: از این تعداد، نزدیک به ۵ هزار و ۷۰۰ مشترک در شهرها و یک‌هزار و ۸۶۰ مشترک در روستاهای استان از نعمت گاز بهره‌مند شده‌اند. در همین راستا، ۸۸ کیلومتر شبکه گازرسانی جدید اجرا و بیش از یک‌هزار و ۸۸۰ علمک گاز نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به گسترش دامنه خدمات در سراسر استان، گفت: هم‌اکنون تعداد کل مشترکین گاز در کرمانشاه به بیش از ۷۳۹ هزار مورد رسیده که شامل ۵۷۶ هزار مشترک شهری و ۱۶۳ هزار مشترک روستایی است.

حسینی در ادامه بیان کرد: ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان به ۹۹.۵ درصد رسیده و تنها بخش‌های محدودی از مناطق کوهستانی و صعب‌العبور باقی مانده‌اند که عملیات اجرایی گازرسانی به آن‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در پایان با تأکید بر عزم مجموعه شرکت گاز برای تداوم خدمات‌رسانی پایدار، خاطرنشان کرد: هدف ما، بهره‌مندی کامل مردم استان از گاز طبیعی و ارتقای کیفیت زندگی در تمام نقاط شهری و روستایی کرمانشاه است.