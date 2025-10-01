به گزارش خبرنگار مهر، زهرا آدینه عصر امروز چهارشنبه در نشست این کمیسیون که با حضور معاون فرهنگی – اجتماعی شهرداری و مشاوران شهردار برگزار شد از برگزاری هفته فرهنگی دزفول در تهران خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این شهرستان اظهار کرد: هفته فرهنگی دزفول در پایتخت، فرصتی کم‌نظیر است تا میراث تاریخی، اجتماعی و هنری این شهر به شکل گسترده معرفی و شناخته شود.

آدینه افزود: در این نشست کلیات برنامه بررسی شد و مقرر گردید جزئیات نهایی در جلسه‌ای در تهران مشخص شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر دزفول تصریح کرد: با همراهی شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی تلاش می‌کنیم این رویداد به بهترین شکل برگزار شود و زمینه‌ای برای ارتقای جایگاه دزفول در سطح کشور فراهم آید.