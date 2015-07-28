خبرگزاری مهر-گروه استان ها: زنان بخش بسزایی از جامعه سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهند و در این راستا فراهم ساختن محیط‌ هایی مختص این قشر جامعه که بتوانند با آرامش و امنیت خاطر اوقات فراغت خود را در آن سپری کنند، امری ضروری است، آن هم در شرایط این دیار که دشمنان سعی دارند احساس نا امنی را گسترش دهند.

با توجه به اینکه فراهم ساختن شرایط روحی و روانی مناسب برای بانوان نقش موثری در انجام وظایف آن‌ها در کانون گرم خانواده و جامعه دارد لذا احداث پارک بانوان و ایجاد امکاناتی از قبیل مکان‌ های ورزشی، رفاهی، تفریحی و امنیتی در این مجموعه جهت افزایش سلامت روح و روان زنان حائز اهمیت است.



از آنجایی که پارک‌ های مخصوص بانوان مکانی مناسب با وجود امکانات رفاهی خاصی هستند که زنان و دختران می‌توانند در این فضا ورزش و تفریح کنند، لذا مهم‌ترین هدف و ضرورت از احداث این پارک‌ها تقویت روحیه نشاط و شادابی و تخلیه انرژی این قشر جامعه در محیطی امن است، اما افسوس که این طرح مصوب سال ها است که گرد و غبار غفلت بر روی آن می بارد.

به گفته روانشناسان، زن در خانواده نقش اساسی و کلیدی در تربیت فرزندان و نسل های آینده داشته و نوع تربیت نیز نقش بسزایی در شکل گیری فرهنگ جامعه دارد و چناچه زن یا مادر خانواده دچار مشکل جسمی یا روحی شود همه خانواده تحت تاثیر آن مشکل قرار می گیرند.

یکی از نیازهای بانوان به منظور فعالیت و ورزش وجود پارک بانوان است تا در فضایی مملو از آرامش به فعالیت و ورزش بپردازند، اما در کلانشهری به نام زاهدان از پارک بانوان می توان به زمینی اشاره کرد که تنها امکانات آن دیوارکشی اطراف آن است و شوره زا در وسط آن چشم هر بیننده را به درد می آورد که چرا سال ها است اینگونه به این تک بوستان بانوان بی مهری شده است.

دیوار کشی تنها پیشرفت پارک

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر با توجه به تحولات صنعتی، اقتصادی و اجتماعی، افزایش نقش و حضور گسترده بانوان را شاهد هستیم، بانوان پا به پای مردان در فعالیت های مختلف حضور دارند و ضرورت برنامه ریزی و طراحی فضاهای مناسب در دل پارک های موجود و فضاهای ویژه مجزا به عنوان پارک یا بوستان بانوان برای برطرف نمودن نیازهای این قشر امری ضروری است.

عباس شیبک افزود: در این راستا احداث پارک بانوان در سال ۱۳۸۸ با اعتبار یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بارقه ای از امید را در دل بانوان زاهدانی ایجاد کرد اما آغاز عملیات اجرائی آن دو سال طول کشید و در سال ۱۳۹۰ استاندار وقت به مناسبت روز مادر کلنگ احداث پارک بانوان را بر زمین کوبید و ساخت آن در زمینی به مساحت ۶۰ هزار متر مربع و اعتبار اولیه پنج میلیارد ریال آغاز شد.

وی بیان کرد: این پارک با همکاری سازمان همیاری های شهرداری و دفتر امور بانوان استانداری با هدف افزایش فضای فرهنگی و ورزشی برای بانوان، فراهم کردن امکان فعالیت های ورزشی در بالا بردن قوای جسمانی بانوان که در پیشگیری از فروپاشی نظم جامعه موثر است، انجام گرفت.

نماینده مردم زاهدان در شورای شهر اظهار داشت: در طراحی این پارک آمده است که در کنار ایجاد بوستان و فضای سبز، کارگاه های هنری و تجسمی، کافی شاپ، امکانات رفاهی، زمین های ورزشی و سالن جلسات نیز راه اندازی شود.

شیبک گفت: این پارک که در میدان پرستار و جنب ورزشگاه کارگران به وسعت حدود ۶۰ هزار متر مربع تشکیل شده، فقط بزرگترین هنر آن دیوار کشی است و هیچ گونه امکاناتی ندارد.

شورای شهر به جد پیگیر احیای پارک بانوان است

نماینده مردم زاهدان در شورای شهر اظهار داشت: از اولین روز کاری شورای شهر چهارم، احیای پارک بانوان به طور جد از سوی کمیسیون ورزش وو جوانان و بانوان در دست پیگیری بود.

وی گفت: ده ها نشست نیز در این زمینه با شهردار و مسئولان دست اندر کار ایجاد این پارک از جمله دفتر امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان داشته ایم اما متاسفانه شاهدیم که کسانی که مسئولیت گرفته اند، شانه خالی می کنند.

شیبک اظهار داشت: در اجرای این طرح تفافقی بین استانداری و شهرداری امضا شده اما به بهانه های مختلف از جمله نبود اعتبار، بوستان بانوان زیر غبار غفلت خاک می خورد.

بی برنامگی زنان زاهدانی را دچار مشکل می کند

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر زاهدان گفت: آمار بانوان جوان ۱۵ تا ۳۰ ساله در زاهدان رقمی معادل ۱۰۰ هزار نفر بوده که نداشتن برنامه اصولی، منطقی و برنامه نشاط و تندرستی در پر کردن اوقات فراغت برای این قشر آسیب پذیر در آینده نزدیک ما را دچار مشکل جدی خواهد کرد.

عضو شورای شهر زاهدان یاد آور شد: در حال حاضر سهم بانوان زاهدان از بوستان ها نزدیک به صفر است به طوری که تنها در کلان شهری چون تهران حدود ۸۰ هکتار بوستان و پارک مخصوص بانوان احداث گردیده که شاید در آینده نه هزار متر مکعب دیگر نیز به آن افزوده شد، اما در زاهدان این کلانشهر کشور فقط خبری آن هم هر چند وقت یکبار از سوی رسانه ها و جراید شنیده و پیگیری می شود که پارک بانوانی در این منطقه وجود دارد.

وی در این راستا بیان کرد: جالب تر از همه این است که شهرستان چابهار در سال ۹۱ پارک بانوان این شهر را با مساحت ۱۱ هزار متر مربع در خیابان حافظ شروع کرد که برای احداث این پارک که از جمله مهم ترین طرح های شهرداری چابهار محسوب می شود مبلغ یک میلیارد تومان هزینه شده که در آن زمان حدود ۸۰ درصد آن از محل اعتبارات شهرداری و تنها ۲۰ درصد از محل اعتبارات استانی تامین شد، این پارک دارای قسمت های مختلفی از جمله فضای سبز، محل بازی و سرگرمی کودکان و ورزش صبحگاهی است.

شیبک گفت: در زابل نیز محلی مخصوص بانوان جهت فعالیت های ورزشی در پارک ملت دیده شده هچنین در خاش پارک بانوان احداث و در شهرستان سراوان در حال احداث می باشد، ایرانشهر نیز دارای بوستان بانوان است، اما جای سوال اینجاست چرا زاهدان مرکز استان با جمعیت حدود ۸۰۰ هزار نفری، با دارا بودن جمعیت زیاد هنوز کار درستی برای بانوان انجام نگرفته است.

وی گفت: تنها جایی که برای ورزش و تفریحات بانوان دیده شده باغ خانواده واقع در بلوار معلم است آن هم شهرداری زاهدان حقوق مربیان زن آنجا را که با عشق و علاقه خاص به ورزش می پردازند را به سختی می دهد.

وظیفه شهرداری پرداخت به ورزش همگانی است

رئیس کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر زاهدان اظهار داشت: وظیفه ذاتی شهرداری پرداخت به ورزش همگانی و محلاتی است که هنوز نتوانسته وظیفه خود را به خوبی در این مورد ایفا کند به طوری که در سال جاری چند پروژه مخصوص بانوان مثل ردیف بودجه ای ورزش بانوان و ایجاد اماکن ورزشی را به خاطر بدهی های تیم والیبال شهردازی زاهدان حذف کرده و هیچ برنامه ای برای آینده هم ندارد و اگر هم داشته باشد اندازه تنها ارایه رقم و آمار است نه عملیاتی شدن آن.

شیبک بیان کرد: اکنون یکی از راه های پیشگیری از بزهکاری ها، ناهنجاری ها و کنترل اعتیاد ایجاد بستری برای ورزش و سلامت است، امروزه چقدر برای درمان یک بیمار از نظر فکری، جسمی و مادی هزینه می کنیم، چرا نبایستی کاری کنیم کارستان و راهکاری اصولی و همیشگی را ارایه کنیم تا بانوان تربیت کننده نسل های آینده دیگر دغدغه نداشته باشند، اما افسوس که روزمرگی شده آفت جان مردمان زاهدان و مردمان صبور این دیار را رنج می دهد.

خبرنگار: فاطمه بهرک