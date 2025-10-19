تلاش برای رشد شاخص های آموزش و پرورش در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه در شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد به نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی خلاق تاکید کرد و اظهار کرد: از نخستین روزی که توفیق خدمتگزاری به مردم استان را پیدا کردم، اولویت اصلی و محوری کار در شورای آموزش و پرورش را بر مسئله آموزش قرار داده و بر ایجاد تحرک جدی در این عرصه تاکید کردیم.

وی با بیان اینکه به دنبال تحول در آموزش و پرورش و به تبع آن در آموزش عالی بودیم تا بتوانیم استان را در ریل توسعه قرار دهیم، تصریح کرد به همین منظور از تمامی مسئولین و دست‌اندرکاران آموزش و پرورش درخواست کردیم تا موضوعات این حوزه را با نگاهی تحول‌آفرین، کیفی‌محور، انگیزشی و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود با جدیت پیگیری کنند.

رحمانی بیان کرد: تلاش‌های ارزشمندی برای تدوین چارچوب و برنامه نحولی و مشخص در شورای آموزش و پرورش شکل گرفته و همچنین پیگیری سیاست نهضت عدالت در فضای آموزشی مورد تاکید رئیس جمهور در استان به خوبی در حال اجرا است.

وی در خصوص افت تحصیلی میان دانش‌آموزان استان آن را تلنگری جدی برای توجه جدی‌تر به آموزش و پرورش دانست و افزود: اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته و شاهد افزایش معدل در سطح استان هستیم، اما نباید به این اعداد و ارقام اکتفا کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه آموزش و پرورش را نیازمند کار شبانه‌روزی و تلاشی خستگی‌ناپذیر و اراده و عزم جمعی دانست و خاطرنشان کرد: اگر شبانه‌روز در این حوزه تلاش کنیم کم است و نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

وی تاکید کرد: بنابراین، خروج از وضعیت موجود و حرکت به سمت کیفیت مطلوب، نیازمند مشارکت جمعی تمامی نهادها از جمله آموزش و پرورش، معلمان، اولیا، دانش‌آموزان، اساتید، نخبگان، روحانیت، نمایندگان مجلس، مردم و همچنین خیرین مدرسه ساز است.

رحمانی به ارائه راهکارهای عملی پرداخت و بر ایجاد رقابت سازنده علمی تاکید کرد و یادآور شد: تجربیات موفق در نظام تعلیم و تربیت عشایر، بر لزوم ایجاد رقابت سازنده در عرصه یادگیری تاکید دارد اما در این زمینه غفلت شده است.

وی با اشاره به ارتقای کیفیت تربیت معلم، ابراز داشت: ذره‌ای کوتاهی در کیفیت تربیت معلم و مربی پذیرفتنی نیست و الگوبرداری از نظام‌های آموزشی سخت‌گیرانه در گزینش نیروها، بدون پذیرش سفارش و رانت، ضروری است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد شایسته سالاری را اولویت اصلی در انتصابات مدیریتی از سطح مدیرکل تا مدیر مدرسه، عنوان کرد و خواستار کمرنگ‌تر شدن تعارفات و قوم‌گرایی در این عرصه شد.

وی با تشکر از زحمات شورای آموزش و پرورش در این دوره، اذعان داشت: اگرچه گام‌های مثبتی برداشته شده، اما هنوز تا نقطه مطلوب راه زیادی در پیش داریم.

رحمانی بیان کرد: برای بهبود کیفیت آموزشی اقدامات استانی به تنهایی کافی نیست و هر چند که ساختارهای کلان کشور نیز باید در کنار آن اصلاح شوند و به کمک بیایند.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و دغدغه‌های آنان و تأکیدات و همراهی نماینده ولی فقیه در استان در حوزه آموزش و پرورش برای تحول در ساختار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، گفت با توجه به محدودیت منابع دولتی، شکل‌گیری جریان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و خارجی را از مبانی کار در این حوزه قرار داده‌ایم.