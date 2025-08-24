وضعیت مناسب ذخایر خونی کرمانشاه؛ نیاز به اهدا خون همیشگی است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ذخایر خونی استان اظهار داشت: ذخایر خونی استان در وضعیت خوبی است اما گرمای هوا و افزایش مسافرتها باعث شده این روزها اهدای خون کمتر شود. از آنجا که مراکز درمانی به صورت مداوم نیاز به تأمین خون دارند و برخی فرآوردههای خونی هم عمر کوتاهی دارند، بنابراین اهدای خون یک نیاز همیشگی است.
وی با بیان اینکه تعطیلات اخیر موجب کاهش شمار اهداکنندگان در پایگاههای انتقال خون استان شده است، افزود: در همین چند روز به خاطر تعطیلات، تعداد اهداکنندگان خون در پایگاههای استان کمتر شده است. به همین دلیل از همه مردم عزیز دعوت میکنیم که به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند و با اهدای خون به نجات جان بیماران کمک نمایند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به مشکل همیشگی در تأمین برخی گروههای خونی خاص، تصریح کرد: ما همیشه در گروههای خونی منفی متأسفانه دچار مشکل هستیم، چراکه تعداد افراد واجد شرایط برای اهدای این گروههای خونی محدود است. در حال حاضر نیز در گروههای خونی O منفی، A منفی و AB منفی تقریباً در شرایط بحرانی قرار داریم. به همین دلیل از همه عزیزانی که دارای چنین گروههای خونی هستند و شرایط اهدای خون دارند، تقاضامندیم برای نجات جان بیماران هرچه سریعتر به پایگاههای انتقال خون مراجعه کنند.
میرزاده با اشاره به برنامههای ویژه خونگیری سیار در شهر کرمانشاه نیز گفت: امروز یکشنبه واحد سیار خونگیری از ساعت ۹ در مسجد جامع کرمانشاه مستقر خواهد شد و پذیرای اهداکنندگان خون است.
مدیرکل انتقال خون استان در پایان خاطرنشان کرد: امید ما همواره به مشارکت مردم در این امر حیاتی است، چرا که اهدای خون، سادهترین و انسانیترین اقدامی است که میتواند زندگی بیماران بسیاری را نجات دهد.
