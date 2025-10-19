مقدم: مشکل آنتن دهی تلفن همراه در شهرستان شادگان رفع شود

یعقوب مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر رفع مشکلات ارتباطی و دسترسی پایدار دانش‌آموزان به سامانه‌های آموزشی گفت: مدارس شهرستان برای اتصال به سامانه‌های شاد و آموزش مجازی به اینترنت همراه متکی هستند و رفع مشکلات آنتن‌دهی و اینترنت، مطالبه به‌حق مردم است.

وی با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات شهرستان افزود: با حضور مسئولان شرکت مخابرات و اپراتور ایرانسل، تمامی مسائل موجود در حوزه ارتباطات شهرستان بررسی شد و تصمیمات مؤثری برای رفع آن‌ها اتخاذ گردید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرایی شوند.

مقدم ادامه داد: پوشش شبکه اینترنت در شهرستان شادگان در برخی نقاط باید تقویت شود که امیدواریم این مهم به اجرا درآید.

فرماندار شادگان درپایان گفت: امید است با ارتقای کیفیت دکل‌ها، بهینه‌سازی پوشش اینترنت و توسعه فیبر نوری اجرای موجب افزایش رضایت شهروندان و روستاییان این شهرستان شود.