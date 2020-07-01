رفع مشکلات آب کشاورزان شادگان نیازمند رسیدگی فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، امید صبری پور پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی بخش خنافره این شهرستان، اظهار کرد: کشاورزان شهرستان شادگان یک قشر پرتلاش هستند و با مشکلاتی همچون تأمین آب کشاورزی مواجه هستند که میتوان با همکاری اداره کل امور آب استان خوزستان و سازمان آب و برق خوزستان مشکل اساسی کشاورزان را در خصوص تأمین آب رفع کرد.
وی افزود: شهرستان شادگان، قطب کشاورزی استان خوزستان محسوب میشود و در اصل اقتصاد شهرستان بر پایه کشاورزی استوار شده است، یکی از مهمترین موانع توسعه کشاورزی شادگان، کمبود منابع آبی است از این رو توجه به کارگروه آب کشاورزی میتواند بسیاری از مشکلاتی را که کشاورزان با آن دست و پنجه نرم میکند، برطرف کند.
سرپرست فرمانداری شادگان بر لزوم رفع مشکلات کمآبی کشاورزان تأکید کرد و خواستار پیگیری مسئولان برای رفع مشکلات تأمین آب کشاورزی در این شهرستان شد.
صبری پور در پایان گفت: رسیدگی به مشکلات و معضلات کشاورزان این شهرستان ضروری بوده است و مسئولان ذیربط باید در این زمینه تلاش مضاعف کنند.
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