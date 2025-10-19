  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

مدیرعامل جدید باشگاه صنعت‌نفت آبادان معرفی شد

مدیرعامل جدید باشگاه صنعت‌نفت آبادان معرفی شد

اهواز - سخنگوی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان گفت: بر حسب تصمیم اعضای هیئت مدیره، همکاری با ناصر گودرزی مدیرعامل پیشین موسسه قطع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف موسوی سندرونی یکشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای افزود: اعضای هیئت مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان پس از نشست فوق‌العاده و با اتفاق آرا با ناصر گودرزی قطع همکاری کردند.

وی اظهار کرد: همچنین طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره، سرپرستی موسسه با حفظ سمت سازمانی به اینجانب سپرده شد. وی ادامه داد: اعضای هیئت مدیره موسسه از زحمات گودرزی در مدت مسؤلیت مدیرعاملی موسسه تشکر و قدردانی می‌نماید.

موسوی سندرونی گفت: همچنین طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان، قنبرزاده به عنوان مشاور عالی هیأت مدیره و مدیر اجرایی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان منصوب شد.

کد خبر 6627831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها