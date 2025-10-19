به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف موسوی سندرونی یکشنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای افزود: اعضای هیئت مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان پس از نشست فوق‌العاده و با اتفاق آرا با ناصر گودرزی قطع همکاری کردند.

وی اظهار کرد: همچنین طی حکمی از سوی رئیس هیأت مدیره، سرپرستی موسسه با حفظ سمت سازمانی به اینجانب سپرده شد. وی ادامه داد: اعضای هیئت مدیره موسسه از زحمات گودرزی در مدت مسؤلیت مدیرعاملی موسسه تشکر و قدردانی می‌نماید.

موسوی سندرونی گفت: همچنین طی حکمی از سوی رئیس هیئت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان، قنبرزاده به عنوان مشاور عالی هیأت مدیره و مدیر اجرایی موسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان منصوب شد.