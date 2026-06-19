به گزارش خبرنگار مهر، سید یوسف موسوی سندرونی پیش از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: موسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان با برنامهریزی دقیق در حوزههای مدیریتی، مالی، حقوقی و زیرساختی، موفق به دریافت مجوز ملی حرفهای باشگاهداری شده است.
مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان افزود: خوشبختانه با همکاری و همدلی تمامی بخشها، الزامات تعیینشده توسط فدراسیون فوتبال بهطور کامل برآورده شد و این موفقیت حاصل عزم جدی مجموعه برای رعایت استانداردهای حرفهای است.
موسوی سندرونی ادامه داد: این دستاورد گامی مهم در مسیر توسعه، ایجاد نظم ساختاری و ارتقای جایگاه باشگاه محسوب میشود و مسیر را برای حرکت حرفهایسازی هموارتر میکند.
وی ضمن قدردانی از اعضای هیئت مدیره و کمیته اخذ مجوز ملی حرفهای این موسسه بیان کرد: کسب مجوز ملی حرفهای آغاز مسیری تازه برای دستیابی به اهداف بزرگتر و فراهم کردن شرایطی مناسبتر برای موفقیت تیمهای باشگاه در رقابتهای پیش رو خواهد بود.
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